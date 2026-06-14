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Hakan Çalhanoğlu ve Avustralyalı Gazeteci Maç Öncesi Açıklamalar Sebebiyle Tartıştı

etiket Hakan Çalhanoğlu ve Avustralyalı Gazeteci Maç Öncesi Açıklamalar Sebebiyle Tartıştı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 20:44
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu.

Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu’na, Avustralyalı bir gazeteci tarafından yöneltilen soru ise dikkat çekti.

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Hakan Çalhanoğlu ve gazetecinin yaşadığı diyalog dikkat çekti.

Avustralya basını milli futbolcuların açıklamaları üzerinden maçı değerlendiriyor.

Avustralya basını milli futbolcuların açıklamaları üzerinden maçı değerlendiriyor.

İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu gibi isimlerin iddialı açıklamaları üzerinden maçı yorumlayan Avustralyalılar, sık sık bu sözleri ön plana çıkararak takımlarının başarısını övüyorlar.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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