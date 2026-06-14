Hakan Çalhanoğlu ve Avustralyalı Gazeteci Maç Öncesi Açıklamalar Sebebiyle Tartıştı
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A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası D Grubu’ndaki ilk maçında Avustralya’ya 2-0 mağlup oldu.
Mücadele sonrası açıklamalarda bulunan kaptan Hakan Çalhanoğlu’na, Avustralyalı bir gazeteci tarafından yöneltilen soru ise dikkat çekti.
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Hakan Çalhanoğlu ve gazetecinin yaşadığı diyalog dikkat çekti.
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Avustralya basını milli futbolcuların açıklamaları üzerinden maçı değerlendiriyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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