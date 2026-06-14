Dünya Kupası'nın Kardeş Futbolcuları: Kimi Aynı Ülkede Kimi Farklı Ülkede Oynuyor

Bu turnuvanın belki de en ilginç kardeş hikayesi, soyadları bile birbirinden farklı olan Luckassen ve Brobbey'e ait. İki kardeş aynı annenin çocukları ancak babalar farklı olduğu için ayrı soyadları taşıyor. Hollanda doğumlu Luckassen savunmada Gana'yı temsil ederken Brobbey, Hollanda'nın en tehlikeli forveti olarak sahaya çıkıyor. Aynı aileden gelen iki futbolcu, Dünya Kupası tarihine farklı formalarla geçmeye hazırlanıyor.