article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Dünya Kupası'nın Kardeş Futbolcuları: Kimi Aynı Ülkede Kimi Farklı Ülkede Oynuyor

etiket Dünya Kupası'nın Kardeş Futbolcuları: Kimi Aynı Ülkede Kimi Farklı Ülkede Oynuyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 18:55
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olmanın ötesinde sıra dışı aile hikayelerini de sahneye taşıyor. Kuzey Amerika'da başlayan organizasyonda yedi kardeş çifti forma giyecek; bir kısmı aynı bayrağın altında kenetlenirken bir kısmı birbirinin karşısına rakip olarak çıkacak. Aynı evde büyüyüp farklı ülkelerin milli marşlarını söylemek, bu turnuvayı yalnızca bir futbol şöleni değil, insanlık hallerinin de sergilendiği bir sahneye dönüştürüyor.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
Türkiye

Türkiye

A Milli Takımı

D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Leandro & Juninho Bacuna – Curaçao

Leandro & Juninho Bacuna – Curaçao

Hollanda asıllı Curaçaolu kardeşler Leandro ve Juninho Bacuna, bu turnuvada aynı formayı giyecek nadir kardeş çiftlerinden biri. Hollanda'da doğup yetişen ikili, küçük ada ülkesi Curaçao'nun tarihsel açıdan en büyük sahneye çıkışında birlikte ter dökecek.

Guela & Desire Doue – Fildişi Sahili - Fransa

Guela & Desire Doue – Fildişi Sahili - Fransa

Fildişi Sahilli baba ve Fransız anneden dünyaya gelen Doue kardeşler, turnuvada farklı ülkeleri temsil ediyor. Ağabey Guela Doue Fildişi Sahili formasını giyerken kardeşi Desire Doue, Fransız U21 milli takımının ardından A Milli Takım'ı tercih etti. Aynı çatı altında büyüyen iki kardeş, Kuzey Amerika topraklarında rakip olarak karşılaşabilir.

Inaki & Nico Williams – Gana ve İspanya

Inaki & Nico Williams – Gana ve İspanya

Gana kökenli Galli ailenin oğulları olan Inaki ve Nico Williams, futbol dünyasının en tanınan kardeş çiftlerinden biri. Büyük kardeş Inaki Williams uzun süredir Gana'yı temsil ederken küçük kardeş Nico Williams, İspanya'nın EURO 2024 zaferindeki kilit isimlerden biri oldu. İki kardeş bu turnuvada da farklı bayraklar taşıyacak; olası bir grup veya eleme aşamasındaki karşılaşma, futbol tarihinin en duygusal anlarından birini yaratabilir.

Derrick Luckassen & Brian Brobbey – Gana ve Hollanda

Derrick Luckassen & Brian Brobbey – Gana ve Hollanda

Bu turnuvanın belki de en ilginç kardeş hikayesi, soyadları bile birbirinden farklı olan Luckassen ve Brobbey'e ait. İki kardeş aynı annenin çocukları ancak babalar farklı olduğu için ayrı soyadları taşıyor. Hollanda doğumlu Luckassen savunmada Gana'yı temsil ederken Brobbey, Hollanda'nın en tehlikeli forveti olarak sahaya çıkıyor. Aynı aileden gelen iki futbolcu, Dünya Kupası tarihine farklı formalarla geçmeye hazırlanıyor.

John & Harry Souttar – İskoçya ve Avustralya

John & Harry Souttar – İskoçya ve Avustralya

Souttar kardeşler, turnuvanın dikkat çekici aile bağlarından bir diğerini oluşturuyor. İskoçya'da doğan John Souttar İskoçya formasını giyerken kardeşi Harry Souttar Avustralya Socceroos'un önemli isimlerinden biri. Ayrı ülkeleri temsil etmelerine karşın futbolun onları aynı turnuvada buluşturması, aile bağının sahadan daha güçlü olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lucas & Theo Hernandez – Fransa

Lucas & Theo Hernandez – Fransa

Fransa'nın Hernandez kardeşleri, aynı formayı paylaşan en güçlü isimlerden ikisi. Sol bek pozisyonundaki Lucas Hernandez yıllar içinde yaşadığı sakatlıklara rağmen milli takım kariyerini sürdürüyor; kardeşi Theo Hernandez ise hızı ve agresifliğiyle Fransız hücumunun itici gücü haline geldi. İki kardeşin aynı sahada, aynı bayrak altında boy göstermesi Fransız futbol tarihinin özel karelerine girmeye aday.

Laros & Deroy Duarte – Yeşil Burun Adaları

Laros & Deroy Duarte – Yeşil Burun Adaları

Küçük Ada ülkesi Yeşil Burun Adaları'nın bu turnuvaya taşıdığı aile hikayesi, Duarte kardeşlere ait. Laros ve Deroy Duarte, kökleri Atlantik'teki bu küçük takımadalar devletine uzanan iki futbolcu olarak aynı formayı giyecek. Yeşil Burun Adaları için bu kardeş birlikteliği, ulusal gururu daha da pekiştiren bir sembol niteliği taşıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın