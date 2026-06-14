Dünya Kupası'nın Kardeş Futbolcuları: Kimi Aynı Ülkede Kimi Farklı Ülkede Oynuyor
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2026 FIFA Dünya Kupası, futbol tarihinin en geniş katılımlı turnuvası olmanın ötesinde sıra dışı aile hikayelerini de sahneye taşıyor. Kuzey Amerika'da başlayan organizasyonda yedi kardeş çifti forma giyecek; bir kısmı aynı bayrağın altında kenetlenirken bir kısmı birbirinin karşısına rakip olarak çıkacak. Aynı evde büyüyüp farklı ülkelerin milli marşlarını söylemek, bu turnuvayı yalnızca bir futbol şöleni değil, insanlık hallerinin de sergilendiği bir sahneye dönüştürüyor.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
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3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Leandro & Juninho Bacuna – Curaçao
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Guela & Desire Doue – Fildişi Sahili - Fransa
Inaki & Nico Williams – Gana ve İspanya
Derrick Luckassen & Brian Brobbey – Gana ve Hollanda
John & Harry Souttar – İskoçya ve Avustralya
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Lucas & Theo Hernandez – Fransa
Laros & Deroy Duarte – Yeşil Burun Adaları
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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