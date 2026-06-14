Japonya Milli Takımı, Bayrağında Olmamasına Rağmen Neden Mavi Forma Giyiyor?
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Japonya milli futbol takımı, 'Samurai Blue' lakabıyla dünya futboluna damga vuruyor. Katar'da Almanya ve İspanya'yı geçen, Dünya Kupası'nda art arda sürpriz yaratan bu takımı 2026'da da yine sınırları zorlayan bir performansla adından söz ettirmek istiyor.
Bildiğiniz gibi dünyanın en sade bayraklarından Japonya'nın bayrağında kırmızı ve beyaz var, peki bu mavi nereden çıktı?
Birkaç ihtimal var, işte o ihtimallerin en güçlüleri ve nedenleri...
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
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19 Haziran 22:00
USA
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AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
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USA
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1936 Berlin Olimpiyatları'ndaki zaferin büyüklüğü.
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Biraz da coğrafi nedenler...
Diğer takımlardan farklı görünme isteği...
1990 yılında kırmızı denendi ama "uğursuz" geldi.
"Zafer rengi"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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