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Japonya Milli Takımı, Bayrağında Olmamasına Rağmen Neden Mavi Forma Giyiyor?

etiket Japonya Milli Takımı, Bayrağında Olmamasına Rağmen Neden Mavi Forma Giyiyor?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 20:04
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Japonya milli futbol takımı, 'Samurai Blue' lakabıyla dünya futboluna damga vuruyor. Katar'da Almanya ve İspanya'yı geçen, Dünya Kupası'nda art arda sürpriz yaratan bu takımı 2026'da da yine sınırları zorlayan bir performansla adından söz ettirmek istiyor. 

Bildiğiniz gibi dünyanın en sade bayraklarından Japonya'nın bayrağında kırmızı ve beyaz var, peki bu mavi nereden çıktı?

Birkaç ihtimal var, işte o ihtimallerin en güçlüleri ve nedenleri...

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1936 Berlin Olimpiyatları'ndaki zaferin büyüklüğü.

1936 Berlin Olimpiyatları'ndaki zaferin büyüklüğü.

Hikayenin kökeni aslında 1930'lu yıllara dayanıyor. Japonya, o dönem katıldığı Uzak Doğu Oyunları'nda sahaya mavi formayla çıkmıştı. Asıl kırılma noktası ise 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları oldu.

Japonya, futbolun favori ülkelerinden İsveç ile eşleşti. Herkes Japonya'nın fark yiyeceğini düşünürken, mavi formalarıyla sahaya çıkan Japonlar maçı 3-2 kazanarak tarihi bir geri dönüşe imza attı!

İşte o an olanlar oldu. Japonya Futbol Federasyonu, mavi rengin kendilerine inanılmaz bir şans ve uğur getirdiğine inanmaya başladı. 'Kazanan takım ve kazanan renk değiştirilmez' mottosuyla maviyi kalıcı hale getirdiler.

Biraz da coğrafi nedenler...

Biraz da coğrafi nedenler...

Tabii ki olay sadece batıl inançtan ibaret değil, işin içinde estetik bir coğrafi gönderme de var. Japon yetkililer, takımı simgeleyen rengin Japonya'yı çevreleyen uçsuz bucaksız Pasifik Okyanusu'nu temsil ettiğini söylüyor.

Yani o mavi; adanın etrafındaki suları ve gökyüzünü simgeliyor. Kırmızı-beyaz zaten bayrakta var, sahada ise Japonya'nın coğrafi yapısı konuşsun istemişler.

Diğer takımlardan farklı görünme isteği...

Diğer takımlardan farklı görünme isteği...

Bir diğer tarihi iddiaya göre ise 1930'lu yıllarda Asya'da futbol oynayan birçok takım (örneğin Çin ve Güney Kore) formalarında yoğun şekilde kırmızı ve beyaz renkleri tercih ediyordu. Japonya, sahada rakiplerinden tamamen ayrışmak ve farklı bir kimlik yaratmak adına maviyi seçerek akıllıca bir pazarlama ve görsel strateji hamlesi yaptı.

1990 yılında kırmızı denendi ama "uğursuz" geldi.

1990 yılında kırmızı denendi ama "uğursuz" geldi.

Japonlar maviyi o kadar çok sevdi ki, tarihte sadece bir kez bu kuralı bozmaya kalktılar. 1980'lerin sonunda teknik direktör Kenzo Yokoyama döneminde, formalar bayrak rengi olan kırmızıya çevrildi.

Sonuç ne mi oldu? Japonya üst üste başarısız sonuçlar alarak 1990 Dünya Kupası turnuvalarına katılma hakkını kaybetti. Bu başarısızlık 'kırmızının uğursuzluğu' olarak yorumlandı ve 1992'de jet hızıyla tekrar maviye dönüş yapıldı.

"Zafer rengi"

"Zafer rengi"

Tarihin bir katmanı daha var. Japonya'nın benimsediği bu koyu mavi tona 'Kachi-iro' adı verilir; yani 'zafer rengi.' Eski Japon samurayları bu derin çivit mavisi rengi zırhlarının altında taşırdı. Bunun güç ve zafer getirdiğine inanırlardı. 

Dolayısıyla mavi, hem bir üniversite formasının tesadüfü hem de yüzyıllık bir savaşçı geleneğinin mirası.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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