Japonya Milli Takımı, Bayrağında Olmamasına Rağmen Neden Mavi Forma Giyiyor?

Japonya milli futbol takımı, 'Samurai Blue' lakabıyla dünya futboluna damga vuruyor. Katar'da Almanya ve İspanya'yı geçen, Dünya Kupası'nda art arda sürpriz yaratan bu takımı 2026'da da yine sınırları zorlayan bir performansla adından söz ettirmek istiyor.

Bildiğiniz gibi dünyanın en sade bayraklarından Japonya'nın bayrağında kırmızı ve beyaz var, peki bu mavi nereden çıktı?

Birkaç ihtimal var, işte o ihtimallerin en güçlüleri ve nedenleri...