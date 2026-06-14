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Yorumcu Emre Özcan, Merih Demiral'ın Turnuva İçinde İçerik Paylaşmasını Eleştirdi

etiket Yorumcu Emre Özcan, Merih Demiral'ın Turnuva İçinde İçerik Paylaşmasını Eleştirdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 16:40
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Avustralya karşısında kötü futbolla alınan mağlubiyet eleştiri oklarını futbolculara ve teknik heyete yönlendirdi. Emre Özcan da Socrates YouTube kanalında Merih Demiral'ı eleştirdi. Merih'in Demicast YouTube kanalında içerik paylaşmasını eleştiren Emre Özcan, milli oyuncunun performansına değindi.

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Emre Özcan'ın Merih Demiral yorumu sosyal medyada paylaşıldı.

Merih Demiral, YouTube'da takım arkadaşlarıyla röportajlar yapıyor.

Merih Demiral, YouTube'da takım arkadaşlarıyla röportajlar yapıyor.

Milli takımdan futbolcularla özel sohbet videoları yayınlayan Merih Demiral'ın içerikleri sosyal medyada çok beğenilmişti. Ancak bugünkü performansından sonra eleştirilere bu videolar da eklendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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