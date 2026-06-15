Dünya Kupası'nda Japonlar Yine Şaşırtmadı: Tribünde Çöp Topladılar, Sokakta Işık Yanana Kadar Sevindiler!
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Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
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PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
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Dünya Kupası heyecanı F Grubu'nda oynanan zorlu mücadelelerle tüm hızıyla devam ederken, Japonya ile Hollanda arasında puanların paylaşıldığı maçın yankıları sürüyor.
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Sadece taraftarlar değil takım da temizledi!
Taraftarların bu saygılı tavrı sadece stadyum sınırları içerisinde kalmadı ve Japonya sokaklarındaki kutlamalara da yansıdı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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