Dünya Kupası'nda Japonlar Yine Şaşırtmadı: Tribünde Çöp Topladılar, Sokakta Işık Yanana Kadar Sevindiler!

Ancak 2-2'lik skorla sonuçlanan bu nefes kesen karşılaşmanın ardından dünya basınının ve sporseverlerin asıl konuştuğu konu yeşil sahadaki performans değil, Japon taraftarların sergilediği örnek davranışlar oldu.

Büyük turnuvalarda artık bir klasik haline gelen o meşhur manzara, bu maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir kez daha tekrarlandı. Karşılaşma sona erdikten sonra stadyumu hemen terk etmeyen Japon futbolseverler, yanlarında getirdikleri çöp poşetleriyle tüm tribünleri pırıl pırıl yapana kadar temizleyerek ülkelerinin çevre bilincini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.