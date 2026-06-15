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Dünya Kupası'nda Japonlar Yine Şaşırtmadı: Tribünde Çöp Topladılar, Sokakta Işık Yanana Kadar Sevindiler!

etiket Dünya Kupası'nda Japonlar Yine Şaşırtmadı: Tribünde Çöp Topladılar, Sokakta Işık Yanana Kadar Sevindiler!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.06.2026 - 08:10 Son Güncelleme: 15.06.2026 - 08:13
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Dünya Kupası'nda Hollanda ile 2-2 berabere kalan Japonya'da, sahadaki heyecandan çok taraftarların tribünlerdeki temizlik seferberliği ve sokaklardaki trafik kurallarına harfiyen uyan eşsiz kutlamaları gündem oldu.

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Dünya Kupası heyecanı F Grubu'nda oynanan zorlu mücadelelerle tüm hızıyla devam ederken, Japonya ile Hollanda arasında puanların paylaşıldığı maçın yankıları sürüyor.

Ancak 2-2'lik skorla sonuçlanan bu nefes kesen karşılaşmanın ardından dünya basınının ve sporseverlerin asıl konuştuğu konu yeşil sahadaki performans değil, Japon taraftarların sergilediği örnek davranışlar oldu. 

Büyük turnuvalarda artık bir klasik haline gelen o meşhur manzara, bu maçın bitiş düdüğüyle birlikte bir kez daha tekrarlandı. Karşılaşma sona erdikten sonra stadyumu hemen terk etmeyen Japon futbolseverler, yanlarında getirdikleri çöp poşetleriyle tüm tribünleri pırıl pırıl yapana kadar temizleyerek ülkelerinin çevre bilincini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi.

Sadece taraftarlar değil takım da temizledi!

Sadece taraftarlar değil takım da temizledi!

Taraftarlar gibi Japon takımı da karşılaşma sonrası stattan ayrılırken soyunma odasını temizledi, çöplerini topladı ve odayı aldığı gibi teslim etti.

Taraftarların bu saygılı tavrı sadece stadyum sınırları içerisinde kalmadı ve Japonya sokaklarındaki kutlamalara da yansıdı.

Hollanda karşısında alınan bu değerli beraberliği coşkuyla kutlamak isteyen kalabalıklar, eğlenirken başkalarının hakkını gasp etmemek adına akılalmaz bir yönteme başvurdu. Sokaklara dökülen binlerce kişi, kutlama alanı olarak yaya geçitlerini seçti ancak bunu yaparken trafik ışıklarını adeta bir orkestra şefi gibi kullandı. Yayalara yeşil ışık yandığı saniyelerde hep birlikte yollara fırlayarak şarkılar ve tezahüratlarla büyük bir coşku yaşayan taraftarlar, kırmızı ışık yandığı anda ise saniyeler içinde kenara çekilerek trafiğin normal akışına izin verdi. Eğlencenin en doruk noktasında bile toplumsal kurallardan ve başkalarına saygıdan taviz vermeyen bu görüntüler, turnuva tarihinin en unutulmaz anları arasına şimdiden adını yazdırdı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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