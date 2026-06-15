Bir Giyim Firması Dünya Kupası'ndaki Sponsor Yasaklarını Fırsata Çevirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası'nın ABD ayağı pek çok yasal engel ve yasaklarla gündeme geldi. Organizasyonda en çok dikkat çeken yasaklardan biri de FIFA'nın resmi sponsoru olmayan markaların kupa boyunca logosunu gösteremeyecek olması oldu. Organizasyon heyeti California'da bulunan Levi's Stadyumu'ndaki logonun gizlenmesini talep etti ama bu hamle tam tersi bir reklama dönüştü.
2026 Dünya KupasıAnasayfaya Git
Türkiye
A Milli Takımı
D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan
Gelecek Maçlar
19 Haziran 22:00
USA
-
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
-
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
-
USA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dünya Kupası'nın büyük ev sahibi ABD'ye reklam yasakları damga vurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Giyim markası Levi's ise şampiyonanın en kritik statlarından birinin isim sponsoru.
Marka ise logoyu akıllıca bir yöntemle gizledi. Logodaki görüntüler gözükmezken logonun şekline bir sansür uygulanmadı.
Firma ise bunu bir avantaja çevirerek sosyal medya hesaplarındaki logoları sansürlü haliyle paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın