Bir Giyim Firması Dünya Kupası'ndaki Sponsor Yasaklarını Fırsata Çevirdi

2026 Dünya Kupası'nın ABD ayağı pek çok yasal engel ve yasaklarla gündeme geldi. Organizasyonda en çok dikkat çeken yasaklardan biri de FIFA'nın resmi sponsoru olmayan markaların kupa boyunca logosunu gösteremeyecek olması oldu. Organizasyon heyeti California'da bulunan Levi's Stadyumu'ndaki logonun gizlenmesini talep etti ama bu hamle tam tersi bir reklama dönüştü.