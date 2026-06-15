article/comments
article/share
Haberler
Spor
Bir Giyim Firması Dünya Kupası'ndaki Sponsor Yasaklarını Fırsata Çevirdi

etiket Bir Giyim Firması Dünya Kupası'ndaki Sponsor Yasaklarını Fırsata Çevirdi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 14:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası'nın ABD ayağı pek çok yasal engel ve yasaklarla gündeme geldi. Organizasyonda en çok dikkat çeken yasaklardan biri de FIFA'nın resmi sponsoru olmayan markaların kupa boyunca logosunu gösteremeyecek olması oldu. Organizasyon heyeti California'da bulunan Levi's Stadyumu'ndaki logonun gizlenmesini talep etti ama bu hamle tam tersi bir reklama dönüştü.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
Anasayfaya Git
Türkiye

Türkiye

A Milli Takımı

D Grubu Sıralamaları Tüm Sıralamalar >
3. Türkiye Türkiye
0 G 0 B 1 M 0 Puan

Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA USA
-
AUS AUS
20 Haziran 06:00
TUR TUR
-
PAR PAR
26 Haziran 05:00
TUR TUR
-
USA USA
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya Kupası'nın büyük ev sahibi ABD'ye reklam yasakları damga vurdu.

Dünya Kupası'nın büyük ev sahibi ABD'ye reklam yasakları damga vurdu.

Hatta bir spor muhabiri geçtiğimiz günlerde statta basına ayrılan kısımdaki yemek alanında bulunan sosların bile sansürlendiğini paylaştı.

Giyim markası Levi's ise şampiyonanın en kritik statlarından birinin isim sponsoru.

Giyim markası Levi's ise şampiyonanın en kritik statlarından birinin isim sponsoru.

Ancak Levi's FIFA'nın anlaşmalı markalarından olmadığı için stadın girişindeki devasa logonun gizlenmesi istendi.

Marka ise logoyu akıllıca bir yöntemle gizledi. Logodaki görüntüler gözükmezken logonun şekline bir sansür uygulanmadı.

Marka ise logoyu akıllıca bir yöntemle gizledi. Logodaki görüntüler gözükmezken logonun şekline bir sansür uygulanmadı.

Firma ise bunu bir avantaja çevirerek sosyal medya hesaplarındaki logoları sansürlü haliyle paylaştı.

Firma ise bunu bir avantaja çevirerek sosyal medya hesaplarındaki logoları sansürlü haliyle paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın