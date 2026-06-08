Peki Sebebi Ne? Formalarında Bayrak Renklerinden Farklı Renkler Kullanan Milli Takımlar
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2026 Dünya Kupası merakla beklenirken kulüp futbolundaki odaklar yeniden milli takımlara yöneldi. Dünyada ülkelerini temsil eden pek çok milli takım formalarında bayraklarında taşıdıkları renklerden ilham alırken bazı milli takımlar ise bayraklarında kullanılmayan renklerle özdeşleşmiş durumda. Peki bunun sebebi ne?
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Hollanda neden turuncuyu tercih ediyor?
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İtalya neden gök mavililer diye anılıyor?
Almanya'nın bayrağında olmayan ama takımla özdeşleşmiş beyaz renk de tarihle alakalı.
Japonya ise bayrağına rağmen mavi renkle anılan bir ekip.
Gruplardaki rakiplerimizden Avustralya ise bayrağındaki lacivert kırmızıyı tercih etmeyen takımlardan...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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