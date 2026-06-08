Peki Sebebi Ne? Formalarında Bayrak Renklerinden Farklı Renkler Kullanan Milli Takımlar

Almanya Milli Takımı denildiğinde akla ilk gelen görsel, o meşhur siyah-beyaz formadır. Ancak Almanya bayrağı siyah, kırmızı ve altından oluşur; içinde beyaz barındırmaz. Bu durumun kökeni, 19. yüzyılın sonlarında kurulan Prusya Krallığı’na dayanıyor. Alman futbolunun temelleri atılırken, dönemin süper gücü Prusya’nın siyah-beyaz renkli bayrağı formanın ana ilham kaynağı oldu. Almanlar, bayrakları değişse de sahada kazandıkları başarıların anısına bu tarihi renk kombinasyonunu korudu.

Ayrıca Almanya milli takımı ara sıra koyu yeşil formayı da tercih edebiliyor. Bu da federasyonun logosunda seçtiği futbol sahasındaki çimlere ve ülkenin ormanlarına bir gönderme niteliğinde.