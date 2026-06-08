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Peki Sebebi Ne? Formalarında Bayrak Renklerinden Farklı Renkler Kullanan Milli Takımlar

Peki Sebebi Ne? Formalarında Bayrak Renklerinden Farklı Renkler Kullanan Milli Takımlar

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.06.2026 - 14:39
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2026 Dünya Kupası merakla beklenirken kulüp futbolundaki odaklar yeniden milli takımlara yöneldi. Dünyada ülkelerini temsil eden pek çok milli takım formalarında bayraklarında taşıdıkları renklerden ilham alırken bazı milli takımlar ise bayraklarında kullanılmayan renklerle özdeşleşmiş durumda. Peki bunun sebebi ne?

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Hollanda neden turuncuyu tercih ediyor?

Hollanda neden turuncuyu tercih ediyor?

Dünya futbolunun en köklü ekiplerinden Hollanda, yeşil sahaya çıktığında adeta bir 'Portakal Bahçesi' rüzgarı estiriyor. Ancak ülkenin kırmızı, beyaz ve mavi şeritli resmi bayrağına baktığınızda bu ikonik turuncudan eser yok. Bu tercih, tamamen bir sadakat ve tarih hikayesi. Turuncu renk, Hollanda Kraliyet Ailesi’nin kurucu hanedanı olan 'Orange-Nassau' (Orange Prensi) soyundan geliyor. Hollandalılar, bağımsızlıklarını borçlu oldukları bu hanedana saygı duruşunda bulunmak için yüzyıllardır spor müsabakalarında turuncudan vazgeçmiyor.

İtalya neden gök mavililer diye anılıyor?

İtalya neden gök mavililer diye anılıyor?

Futbol dünyasında 'Azzurri' (Gök Mavililer) olarak bilinen İtalya, yeşil, beyaz ve kırmızıdan oluşan bayrağıyla tezat bir renk sunuyor. İtalyanların üzerindeki o kendine has mavi, aslında modern İtalya Krallığı'nın kurucu hanedanı olan Savoie (Savoy) Hanedanı'nın resmi rengi. 1911 yılında oynanan bir milli maçta ilk kez bu rengi sırtına geçiren İtalya, krallık yıkılıp cumhuriyet kurulsa da geleneğini bozmadı ve mavi rengi adeta ulusal bir kimlik haline getirdi.

Almanya'nın bayrağında olmayan ama takımla özdeşleşmiş beyaz renk de tarihle alakalı.

Almanya'nın bayrağında olmayan ama takımla özdeşleşmiş beyaz renk de tarihle alakalı.

Almanya Milli Takımı denildiğinde akla ilk gelen görsel, o meşhur siyah-beyaz formadır. Ancak Almanya bayrağı siyah, kırmızı ve altından oluşur; içinde beyaz barındırmaz. Bu durumun kökeni, 19. yüzyılın sonlarında kurulan Prusya Krallığı’na dayanıyor. Alman futbolunun temelleri atılırken, dönemin süper gücü Prusya’nın siyah-beyaz renkli bayrağı formanın ana ilham kaynağı oldu. Almanlar, bayrakları değişse de sahada kazandıkları başarıların anısına bu tarihi renk kombinasyonunu korudu.

Ayrıca Almanya milli takımı ara sıra koyu yeşil formayı da tercih edebiliyor. Bu da federasyonun logosunda seçtiği futbol sahasındaki çimlere ve ülkenin ormanlarına bir gönderme niteliğinde.

Japonya ise bayrağına rağmen mavi renkle anılan bir ekip.

Japonya ise bayrağına rağmen mavi renkle anılan bir ekip.

Japonya beyaz zemin üzerine kırmızı bir daireden oluşan sade bir bayrağa sahip. Ancak, sahaya çıktıklarında onları 'Samuray Mavisi' olarak izliyoruz. Japonya'nın maviyi seçmesinin arkasında hem batıl bir inanç hem de coğrafi bir sembolizm var. 1930'lu yıllarda katıldıkları ilk uluslararası turnuvalarda mavi forma giyen Japonya, uğurlu geldiğine inandığı bu renkten bir daha vazgeçmedi. Ayrıca bu mavi, Japonya'yı çevreleyen uçsuz bucaksız okyanusu da simgeliyor.

Gruplardaki rakiplerimizden Avustralya ise bayrağındaki lacivert kırmızıyı tercih etmeyen takımlardan...

Gruplardaki rakiplerimizden Avustralya ise bayrağındaki lacivert kırmızıyı tercih etmeyen takımlardan...

Avustralya, bayrak renkleri yerine ülkenin resmi ulusal renkleri olan yeşil ve altını tercih ediyor. Bu renkler, Avustralya'ya özgü olan ve altın sarısı çiçekler açan 'Wattle' (Akasya) bitkisinden geliyor. Avustralyalılar, doğanın kendilerine sunduğu bu kimliği sporun her branşına yansıtmaya çalışıyor.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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