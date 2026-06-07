Milli Takım İkinci Hazırlık Maçından da Galip Ayrıldı: Şimdi Sırada Dünya Kupası Var

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’de çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela’yı 2-1 mağlup etti. Inter Miami CF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken, ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti. Venezuela’nın tek golü ise Gleiker Mendoza’dan geldi.

Daha önce İstanbul’da Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup eden milliler, böylece hazırlık sürecinde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.