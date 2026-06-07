Milli Takım İkinci Hazırlık Maçından da Galip Ayrıldı: Şimdi Sırada Dünya Kupası Var
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’de karşı karşıya geldiği Venezuela’yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık sürecinde oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı.
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Goller Barış Alper ve Yunus Akgün'den...
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4. gollerini attılar.
Kerem süre aldı ama riske edilmedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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