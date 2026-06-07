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Milli Takım İkinci Hazırlık Maçından da Galip Ayrıldı: Şimdi Sırada Dünya Kupası Var

etiket Milli Takım İkinci Hazırlık Maçından da Galip Ayrıldı: Şimdi Sırada Dünya Kupası Var

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
07.06.2026 - 08:29
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A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’de karşı karşıya geldiği Venezuela’yı 2-1 mağlup etti. Ay-yıldızlı ekip, hazırlık sürecinde oynadığı iki maçı da kazanmayı başardı.

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Goller Barış Alper ve Yunus Akgün'den...

Goller Barış Alper ve Yunus Akgün'den...

2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında ABD’de çalışmalarını sürdüren A Milli Futbol Takımı, son hazırlık maçında Venezuela’yı 2-1 mağlup etti. Inter Miami CF Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona ererken, ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün kaydetti. Venezuela’nın tek golü ise Gleiker Mendoza’dan geldi.

Daha önce İstanbul’da Kuzey Makedonya’yı 4-0 mağlup eden milliler, böylece hazırlık sürecinde oynadığı iki karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

4. gollerini attılar.

4. gollerini attılar.

A Milli Takım’ın ilk golü Barış Alper Yılmaz’dan geldi. Mücadelenin 44. dakikasında Arda Güler’in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında oluşan karambolde topu önünde bulan Barış Alper, fileleri havalandırarak skora dengeyi getirdi. 26 yaşındaki futbolcu böylece milli formayla 3. gol sevincini yaşadı. Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Barış Alper, 90 dakika sahada kaldı.

Millilerin galibiyet golünü ise Yunus Akgün kaydetti. Karşılaşmanın 54. dakikasında Arda Güler’in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Yunus, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru 2-1’e taşıdı. Milli takım kariyerindeki 4. golünü atan 25 yaşındaki oyuncu, mücadeleye yedek kulübesinde başladıktan sonra ikinci yarının başında İrfan Can Kahveci’nin yerine oyuna dahil oldu.

Kerem süre aldı ama riske edilmedi.

Kerem süre aldı ama riske edilmedi.

A Milli Takım'da İstanbul'daki kamp çalışmaları sırasında sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, tedavi sürecini tamamlamasının ardından yeniden formasına kavuştu. Venezuela karşısında yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu, mücadelenin 62. dakikasında Deniz Gül'ün yerine oyuna dahil olarak uzun bir aranın ardından ilk kez sahaya çıktı. Böylece Kerem, Dünya Kupası öncesi son hazırlık maçında süre alarak maç eksiğini giderme fırsatı buldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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