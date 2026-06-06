Arda Güler'in Yakın Koruması, Yıldız Futbolcuya Temas Etmek İsteyenlere Göz Açtırmıyor
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Arda Güler, Miami’de kendisinden imza isteyen taraftarların isteğini geri çevirmedi. Genç futbolcuya yoğun ilgi gösterilirken, kalabalık sırasında korumasının temas kurmaya çalışan kişilere verdiği ani refleksler dikkat çekti.
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Arda'ya temas etmek isteyenler korumanın engeliyle karşılaşıyor.
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Miami'de Arda'ya yoğun ilgi var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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