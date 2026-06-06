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Arda Güler'in Yakın Koruması, Yıldız Futbolcuya Temas Etmek İsteyenlere Göz Açtırmıyor

etiket Arda Güler'in Yakın Koruması, Yıldız Futbolcuya Temas Etmek İsteyenlere Göz Açtırmıyor

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 20:18
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Arda Güler, Miami’de kendisinden imza isteyen taraftarların isteğini geri çevirmedi. Genç futbolcuya yoğun ilgi gösterilirken, kalabalık sırasında korumasının temas kurmaya çalışan kişilere verdiği ani refleksler dikkat çekti.

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Arda'ya temas etmek isteyenler korumanın engeliyle karşılaşıyor.

Miami'de Arda'ya yoğun ilgi var.

Miami'de Arda'ya yoğun ilgi var.

Kalabalık arasında bazı taraftarların Arda Güler’e yaklaşmaya çalışması üzerine korumasının verdiği hızlı refleksler dikkat çekti. Güvenlik görevlisinin, genç futbolcuya temas etmeye çalışan kişilere anında müdahale ederek etrafındaki güvenlik alanını koruduğu görüldü.

Kariyerini Real Madrid’de sürdüren Arda Güler’in Miami’de karşılaştığı yoğun ilgi, genç yıldızın dünya çapındaki popülaritesini bir kez daha ortaya koydu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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