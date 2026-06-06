Montella, Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Hatay Depreminde Yaptıklarını Anlattı

Vincenzo Montella, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında, “Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Çok iyi bir teknik direktör. Belki kendisi bana kızacak ama Adana’daki deprem sonrası İtalya’da bir bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunan isimlerden biri oldu. Çok iyi bir karakter. Kendisi adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.