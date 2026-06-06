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Montella, Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Hatay Depreminde Yaptıklarını Anlattı

Montella, Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Hatay Depreminde Yaptıklarını Anlattı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 18:17
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A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Arda Güler, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, toplantıda Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında gelen soruyu da yanıtladı.

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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu.

Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu.

Beşiktaş geçtiğimiz sezonu Bologna'da geçiren Vincenzo Italiano ile sözleşme imzaladı. İtalyan teknik direktör Beşiktaş'ta büyük bir heyecan yaratırken milli takım teknik direktörü Montella'ya da vatandaşı soruldu.

Türkiye'de yaşanan büyük depreme kayıtsız kalmamış.

Türkiye'de yaşanan büyük depreme kayıtsız kalmamış.

Vincenzo Montella, Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında, “Vincenzo Italiano benim arkadaşım. Çok iyi bir teknik direktör. Belki kendisi bana kızacak ama Adana’daki deprem sonrası İtalya’da bir bağış hesabı açmıştım. En çok katkıda bulunan isimlerden biri oldu. Çok iyi bir karakter. Kendisi adına çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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