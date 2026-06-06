Montella, Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Hatay Depreminde Yaptıklarını Anlattı
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A Millî Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Arda Güler, Venezuela ile oynanacak hazırlık maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Montella, toplantıda Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında gelen soruyu da yanıtladı.
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Beşiktaş yeni teknik direktörünü buldu.
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Türkiye'de yaşanan büyük depreme kayıtsız kalmamış.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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