ABD'den Dünya Kupası'nda Bir Skandal Daha: İran Teknik Heyetine Vize Verilmedi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
2026 Dünya Kupası öncesinde turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında vize gerilimi yaşanıyor.
Tahran yönetimi, Washington yönetimini milli takımın teknik ve idari kadrosunda yer alan bazı “asli” isimlere vize vermemekle suçladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Amerika "terörist" kartını oynuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kritik isimlere vize çıkmadı.
İlk kez savaşan iki ülke Dünya Kupası'nda ev sahibi-misafir olarak turnuvada yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın