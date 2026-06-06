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ABD'den Dünya Kupası'nda Bir Skandal Daha: İran Teknik Heyetine Vize Verilmedi

etiket ABD'den Dünya Kupası'nda Bir Skandal Daha: İran Teknik Heyetine Vize Verilmedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 18:54
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2026 Dünya Kupası öncesinde turnuvanın ev sahiplerinden Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında vize gerilimi yaşanıyor.

Tahran yönetimi, Washington yönetimini milli takımın teknik ve idari kadrosunda yer alan bazı “asli” isimlere vize vermemekle suçladı.

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Amerika "terörist" kartını oynuyor.

Amerika "terörist" kartını oynuyor.

BBC’nin haberine göre ABD’li yetkililer, İran’ın 15 Haziran’da Los Angeles’ta oynayacağı ilk grup maçından 10 gün önce futbolcular ile “gerekli destek personeline” ait vizelerin cuma günü teslim edildiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamada ise İran’ın “teröristleri sahte kimliklerle ülkeye sokmak amacıyla sistemi kötüye kullanmasına” izin verilmeyeceği vurgulandı.

Kritik isimlere vize çıkmadı.

Kritik isimlere vize çıkmadı.

İran’ın Türkiye Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri’ni spora siyasi ve taraflı şekilde müdahale etmekle suçladı. Büyükelçilik, teknik danışmanlar ile yönetim ve idari kadronun büyük bölümüne vize verilmediğini savunurken, ABD tarafından yapılan açıklamaları “göz boyama” olarak değerlendirdi.

Açıklamada, “İran Millî Futbol Takımı’na yönelik kasıtlı ve ayrımcı muameleyi en üst seviyeye çıkardınız” ifadeleri kullanılırken, İranlı yetkililer FIFA’yı sürece müdahale etmeye çağırdı.

İran devletine yakın medya kuruluşları ise vize alamayan isimler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı ile teknik kadrodaki yardımcıların da bulunduğunu öne sürdü.

İlk kez savaşan iki ülke Dünya Kupası'nda ev sahibi-misafir olarak turnuvada yer alıyor.

İlk kez savaşan iki ülke Dünya Kupası'nda ev sahibi-misafir olarak turnuvada yer alıyor.

11 Haziran’da başlayacak 2026 Dünya Kupası, turnuva tarihinde bir ilke sahne olacak. İran, savaş öncesinde elemeleri lider tamamlayarak turnuvaya katılım hakkı kazanırken, Dünya Kupası tarihinde ilk kez ev sahibi bir ülke resmi olarak savaş halinde olduğu bir devletin milli takımını ağırlayacak.

Yaşanan diplomatik gerilim nedeniyle İran, hazırlık kampını Arizona’dan Meksika’ya taşımak zorunda kaldı.

Krizin merkezinde ise askerlik ve güvenlik tartışmaları bulunuyor. Marco Rubio, İran Devrim Muhafızları’yla bağlantılı kişilerin Amerika Birleşik Devletleri’ne girişine izin verilmeyeceğini açıklarken, İran milli takımındaki bazı futbolcu ve teknik personelin zorunlu askerlik hizmetini bu yapı bünyesinde tamamlamış olması vize krizini daha da büyüttü.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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