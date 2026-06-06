ABD'den Dünya Kupası'nda Bir Skandal Daha: İran Teknik Heyetine Vize Verilmedi

İran’ın Türkiye Büyükelçiliği, Amerika Birleşik Devletleri’ni spora siyasi ve taraflı şekilde müdahale etmekle suçladı. Büyükelçilik, teknik danışmanlar ile yönetim ve idari kadronun büyük bölümüne vize verilmediğini savunurken, ABD tarafından yapılan açıklamaları “göz boyama” olarak değerlendirdi.

Açıklamada, “İran Millî Futbol Takımı’na yönelik kasıtlı ve ayrımcı muameleyi en üst seviyeye çıkardınız” ifadeleri kullanılırken, İranlı yetkililer FIFA’yı sürece müdahale etmeye çağırdı.

İran devletine yakın medya kuruluşları ise vize alamayan isimler arasında İran Futbol Federasyonu Başkanı ile teknik kadrodaki yardımcıların da bulunduğunu öne sürdü.