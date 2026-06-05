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FIFA Yeni Karar Aldı, Seremoniye Yedek Futbolcular da Katılacak

FIFA Yeni Karar Aldı, Seremoniye Yedek Futbolcular da Katılacak

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 00:16
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FIFA’dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce gerçekleştirilecek seremoni kapsamında maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlak etrafında dizileceği belirtildi.

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Seremoni düzeni değişiyor.

Seremoni düzeni değişiyor.

FIFA’dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar öncesinde düzenlenecek seremoni kapsamında maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlağın etrafında dizileceği belirtildi.

Seremonilerde ülkelere ait büyük bayrakların kullanılacağı, futbolcuların ise sahaya özel olarak hazırlanan bir kemerin altından geçerek çıkacağı aktarıldı.

Seyircilerin organizasyonları rahat görebilmesi için yapılacak.

Seyircilerin organizasyonları rahat görebilmesi için yapılacak.

FIFA, yeni sahaya çıkış seremonisinin temel amacının, statta bulunan taraftarların etkinlikleri 360 derecelik açıyla izleyebilmesini sağlamak olduğunu belirtti.

Turnuvanın ilerleyen aşamalarında ise maç öncesi seremonilere renkli dumanlar ve havai fişek gösterilerinin de ekleneceği aktarıldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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