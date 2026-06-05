FIFA Yeni Karar Aldı, Seremoniye Yedek Futbolcular da Katılacak
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FIFA’dan yapılan açıklamada, turnuva sırasında milli marşlar çalınmadan önce gerçekleştirilecek seremoni kapsamında maç kadrosunda yer alan tüm oyuncuların orta yuvarlak etrafında dizileceği belirtildi.
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Seremoni düzeni değişiyor.
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Seyircilerin organizasyonları rahat görebilmesi için yapılacak.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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