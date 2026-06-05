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Meksika'da Halk Dünya Kupası'na Karşı Sokağa İndi: Futbolcu Heykellerini Yıktılar

etiket Meksika'da Halk Dünya Kupası'na Karşı Sokağa İndi: Futbolcu Heykellerini Yıktılar

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 18:13
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına sekiz gün kala, Mexico City’de öğretmenler ve emekli yargıçların düzenlediği kitlesel protestolar sürüyor. Protestocular yolları kapatırken, kentte devam eden inşaat çalışmaları da ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent genelinde yürüyüşler düzenleyerek ana arterleri trafiğe kapatan göstericiler, hükümet taleplerini karşılamadığı takdirde protestoların büyüyebileceği uyarısında bulunuyor. Hükümetten, kamu çalışanlarının emeklilik ve sosyal güvenlik sistemini yeniden düzenleyen 2007 tarihli yasanın seçim döneminde verilen söz doğrultusunda kaldırılması ve maaş artışları yapılması talep ediliyor.

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Öğretmenler, hakimler ve savcılar verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor.

Öğretmenler, hakimler ve savcılar verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor.

Güneydeki Oaxaca eyaletinden öğretmen Rodrigo Arias, hükümetin seçim döneminde öğretmenlere emeklilik reformunu kaldırma sözü verdiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Emekli hakim ve savcılar ise 2024 yargı reformu sonrası kıdem tazminatı ve emeklilik haklarının korunmasını talep ediyor.

Protestolar Mexico City’de özellikle Insurgentes ve Paseo de la Reforma çevresinde yoğunlaşırken, göstericiler kentin farklı noktalarında yolları kapatmayı sürdürüyor. Eylemciler son olarak Paseo de la Reforma Bulvarı’ndaki dev futbolcu heykellerini devirdi.

Hükümete göre bu yaşananlar "provokasyon"

Hükümete göre bu yaşananlar "provokasyon"

Claudia Sheinbaum, protestolar karşısında provokasyonlara kapılmayacağını ve gösterilere yönelik sert müdahale talimatı vermeyeceğini açıkladı.

Mexico, 2026 Dünya Kupası kapsamında toplam 13 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Turnuvanın beş maçı Mexico City’de, dörder karşılaşma ise Guadalajara ve Monterrey kentlerinde oynanacak.

Öte yandan ülkenin en yoğun havalimanı olan Benito Juárez International Havalimanı'ndaki yenileme çalışmalarıyla metro hattı ve ana yollardaki bakım faaliyetlerinin halen tamamlanmadığı belirtiliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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