Meksika'da Halk Dünya Kupası'na Karşı Sokağa İndi: Futbolcu Heykellerini Yıktılar

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına sekiz gün kala, Mexico City’de öğretmenler ve emekli yargıçların düzenlediği kitlesel protestolar sürüyor. Protestocular yolları kapatırken, kentte devam eden inşaat çalışmaları da ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kent genelinde yürüyüşler düzenleyerek ana arterleri trafiğe kapatan göstericiler, hükümet taleplerini karşılamadığı takdirde protestoların büyüyebileceği uyarısında bulunuyor. Hükümetten, kamu çalışanlarının emeklilik ve sosyal güvenlik sistemini yeniden düzenleyen 2007 tarihli yasanın seçim döneminde verilen söz doğrultusunda kaldırılması ve maaş artışları yapılması talep ediliyor.