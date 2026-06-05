Meksika'da Halk Dünya Kupası'na Karşı Sokağa İndi: Futbolcu Heykellerini Yıktılar
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2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılışına sekiz gün kala, Mexico City’de öğretmenler ve emekli yargıçların düzenlediği kitlesel protestolar sürüyor. Protestocular yolları kapatırken, kentte devam eden inşaat çalışmaları da ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kent genelinde yürüyüşler düzenleyerek ana arterleri trafiğe kapatan göstericiler, hükümet taleplerini karşılamadığı takdirde protestoların büyüyebileceği uyarısında bulunuyor. Hükümetten, kamu çalışanlarının emeklilik ve sosyal güvenlik sistemini yeniden düzenleyen 2007 tarihli yasanın seçim döneminde verilen söz doğrultusunda kaldırılması ve maaş artışları yapılması talep ediliyor.
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Öğretmenler, hakimler ve savcılar verilen sözlerin tutulmadığını söylüyor.
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Hükümete göre bu yaşananlar "provokasyon"
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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