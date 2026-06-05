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The Guardian, A Milli Takımı İsim İsim İnceledi: Barış Alper "Tank"

etiket The Guardian, A Milli Takımı İsim İsim İnceledi: Barış Alper "Tank"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 17:32
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İngiliz basınından The Guardian, 2002’den bu yana Dünya Kupası hasretini sonlandırmayı hedefleyen Türkiye A Milli Futbol Takımı üzerine kapsamlı bir değerlendirme yayımladı. Analizde, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki kadronun en dikkat çeken ismi olarak Arda Güler öne çıkarılırken, takımın en büyük soru işaretinin ise santrfor hattındaki üretkenlik olduğu vurgulandı.

Kaynak - Gazete Oksijen

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Milli takımın zayıf yönlerinde santrfor eksikliği yazıldı.

Milli takımın zayıf yönlerinde santrfor eksikliği yazıldı.

The Guardian, 2002’den sonra ilk kez Dünya Kupası bileti alan Türkiye A Milli Futbol Takımı için dikkat çeken bir analiz yayımladı. İngiliz gazetesi, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki milli takımın yükselen grafiğine vurgu yaparken, kadronun öne çıkan ve eksik yönlerini değerlendirdi.

Analizde takımın yıldızı olarak Arda Güler gösterildi. Türkiye’nin hücum gücünün temelinde Arda Güler ile birlikte Kenan Yıldız gibi Avrupa futbolunun en parlak genç yeteneklerinin bulunduğu ifade edildi.

The Guardian’a göre Türkiye’nin en güçlü yanı, Montella’nın formda oyunculardan oluşan uyumlu bir kadro yapısı kurması oldu. Genç ve dinamik hücum hattının rakip savunmalar için ciddi tehdit oluşturduğu belirtildi.

Öte yandan analizde milli takımın en önemli zayıf noktaları arasında santrfor eksikliği ile bazı oyuncuların üst düzey maç deneyimi konusunda yeterince tecrübeli olmaması gösterildi.

Kaleciler:

Kaleciler:

Mert Günok: Futbola eski kaleci ve antrenör olan babasının etkisiyle başlayan deneyimli eldiven, 2012 yılında ilk kez A Milli Takım’a çağrıldı. 37 yaşındaki kaleci, Türkiye’nin çeyrek finale yükseldiği Euro 2024’te kaleyi devralan isim oldu. Özellikle Avusturya maçının son anlarında Christoph Baumgartner’ın kafa vuruşunu inanılmaz bir refleksle çıkarması, turnuvanın en kritik kurtarışlarından biri olarak hafızalara kazındı.

Altay Bayındır: Altyapıda Bursaspor ve Ankaragücü formaları giyen Altay, ardından dört sezon boyunca Fenerbahçe’nin kalesini korudu. 2023’te Manchester United’a transfer olan milli kaleci, ilk etapta Andre Onana’nın arkasında ikinci tercih olarak kaldı. 2025-26 sezonuna birinci kaleci olarak başlasa da kısa süre içinde formasını Senne Lammens’e kaptırdı. Çabuk refleksleri ve atletik yapısıyla öne çıksa da zaman zaman yaptığı basit hatalar eleştiri konusu olabiliyor.

Uğurcan Çakır: Kariyerinin büyük bölümünü Trabzonspor’da geçiren 30 yaşındaki file bekçisi, bordo-mavili ekipte yaklaşık 300 maça çıktı ve kaptan olarak 2021-22 sezonunda şampiyonluk yaşadı. 2025 yılında 27,5 milyon euroluk rekor bonservis bedeliyle Galatasaray’a transfer olarak Fernando Muslera sonrası dönemin yeni liderlerinden biri haline geldi. Hem Süper Lig’de hem de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği performansla kariyerinin en formda dönemlerinden birini yaşayan Uğurcan, Dünya Kupası öncesi Türkiye’nin en dikkat çeken isimleri arasında gösteriliyor.

Defans:

Defans:

Zeki Çelik: Kariyerinin önemli bölümünü Fransa’da Lille OSC ve İtalya’da AS Roma formalarıyla geçiren deneyimli sağ bek, milli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Dünya Kupası’nda birçok karşılaşmaya ilk 11’de başlaması beklenen Çelik, futbola olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. Roma’daki eski hocası Jose Mourinho için ise oyuncularıyla güçlü ilişki kurabilen özel bir teknik adam yorumunu yaptı.

Merih Demiral: Juventus döneminde yaşadığı ağır sakatlığın ardından kariyerini Atalanta BC ve sonrasında Al-Ahli ile sürdürdü. Euro 2024 çeyrek finalindeki Avusturya maçında attığı iki golle tarihi galibiyetin mimarlarından biri oldu. Sert oyun tarzı, mücadeleci kimliği ve liderliğiyle öne çıkan Demiral, geçmişte yaptığı gol sevinçleri nedeniyle UEFA’dan iki maç men cezası alarak uzun süre gündemde kaldı.

Çağlar Söyüncü: Kariyerinin zirve dönemini Leicester City formasıyla yaşadı ve burada FA Cup şampiyonluğu gördü. Daha sonra Atlético Madrid’e transfer olan deneyimli stoper, günümüzde Fenerbahçe forması giyiyor. Geçmişte savunmanın değişmez ismi olsa da son dönemde Vincenzo Montella tarafından daha az tercih edildi ve Romanya ile Kosova’ya karşı oynanan Dünya Kupası play-off maçlarının kadrosunda yer almadı.

Eren Elmalı: 2025 yılının şubat ayında Galatasaray’a transfer olan milli oyuncu, kısa süre içinde Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Aynı yıl yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı ve milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kasımpaşa döneminde kendi takımının oynamadığı bir karşılaşmaya bahis yaptığını kabul eden Elmalı, sürecin büyümeden kapandığını söyledi. Cezasının ardından yeniden Montella’nın güvenini kazanarak milli takıma döndü.

Abdülkerim Bardakcı: Kariyerinde Konyaspor, Samsunspor ve Giresunspor formaları giydikten sonra 2022’de Galatasaray’a transfer oldu ve takımın ikinci kaptanlığına kadar yükseldi. Geç keşfedilen bir savunmacı olarak görülen Bardakcı, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve pas kalitesiyle Türkiye savunmasının temel isimlerinden biri haline geldi. Euro 2024’te çeyrek finale yükselen kadroda da önemli rol oynadı.

Ozan Kabak: Galatasaray altyapısından çıkan stoper, henüz 18 yaşındayken VfB Stuttgart’a transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Daha sonra Liverpool ve Norwich City deneyimleri yaşayan Kabak, uluslararası tecrübesiyle savunmadaki önemli alternatiflerden biri olarak görülüyor. Dört dil konuşabilen oyuncu, takım içinde zaman zaman tercümanlık rolü de üstleniyor.

Mert Müldür: Viyana doğumlu milli futbolcu, Rapid Wien altyapısından yetiştikten sonra kariyerini İtalya’da sürdürdü ve US Sassuolo forması giydi. Kariyerinin başında forvet olarak oynasa da daha sonra savunmaya çekildi. Beş dil konuşabilen Müldür, alt yaş kategorilerinden itibaren Türkiye formasını tercih ederek Avusturya yerine ay-yıldızlı takımı seçtiğini açıkladı.

Ferdi Kadıoğlu: 2018’de Fenerbahçe’ye transfer olan Ferdi, 2024 yılında Brighton & Hove Albion’a imza attı ve Premier Lig’de kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Türk baba ve Hollanda-Kanada kökenli annenin çocuğu olan milli yıldız için Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler “kusursuz total futbolcu” yorumunu yaptı. Sol kanatta Kenan Yıldız ile yakaladığı uyum, Türkiye’nin en büyük hücum kozlarından biri olarak görülüyor.

Kaan Ayhan: Stoper, sağ bek ve ön libero gibi farklı bölgelerde oynayabilen tecrübeli oyuncu, çok yönlülüğüyle milli takımın jokerlerinden biri konumunda. 2023 yılında Galatasaray’a katılan Ayhan’ın oyun zekâsı büyük övgü topluyor. Montella’nın, “Oyunu birçok teknik direktörden daha iyi okuyor” sözleriyle tarif ettiği futbolcu, kulübeden gelip oyunun gidişatını değiştirebilen isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Samet Akaydın: Kariyerinde Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Panathinaikos formaları giyen deneyimli savunmacı, 32 yaşında Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Alt liglerden yükselerek üst seviyeye ulaşan Akaydın, zaman zaman yaptığı bireysel hatalar nedeniyle eleştirilse de sert savunma anlayışı ve fiziksel mücadele gücü sayesinde Montella’nın düzenli olarak tercih ettiği isimlerden biri olmayı sürdürüyor.

Orta saha:

Orta saha:

Salih Özcan: altyapısından yetişen ve Almanya’nın genç milli takımlarında forma giydikten sonra Türkiye’yi tercih eden Salih Özcan, Bundesliga’da uzun yıllar istikrarlı bir performans ortaya koydu. Köln formasıyla yaklaşık 130 maça çıkan orta saha oyuncusu, 2022 yılında Borussia Dortmund’a transfer oldu. Sahadaki sert ve mücadeleci kimliğiyle tanınan Özcan’ın ileri düzeyde amatör güreş geçmişi bulunuyor. Almanya’da “Temizlikçi” lakabıyla anılan milli futbolcu, güreşin futbola göre çok daha yorucu bir disiplin gerektirdiğini ve bu nedenle kendisini geliştirdiğini söyledi.

Orkun Kökçü: 2023 yılında Feyenoord’dan 26 milyon sterlin karşılığında SL Benfica’ya transfer olan Kökçü, Portekiz kariyerinde teknik direktör Bruno Lage ile yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. 2025 Kulüpler Dünya Kupası’nda oyundan çıktıktan sonra teknik ekiple yaşadığı tartışmanın ardından sürpriz bir kararla Beşiktaş’a transfer oldu. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söyleyen milli oyuncu, İstanbul’da gösterdiği performansla orta sahanın en kritik parçalarından biri haline geldi. Dinamizmi ve oyun temposuyla Dünya Kupası’nda fark yaratabilecek isimler arasında gösteriliyor.

Arda Güler: Real Madrid forması giyen 21 yaşındaki yıldız, Türkiye’nin 2002’den sonra ilk kez yer aldığı Dünya Kupası’nın en büyük figürü olarak görülüyor. Eleme sürecinde milli takımın gollerinin yüzde 44’üne doğrudan katkı sağlayan Arda, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih deplasmanında attığı iki golle dünya futbolunun dikkatini çekti. Uzatma bölümünde gördüğü kırmızı karta rağmen performansı büyük övgü toplarken, Thierry Henry genç yıldız için “Tartışmasız elit ve dünya klasında bir yetenek” yorumunu yaptı.

Hakan Çalhanoğlu: Inter Milan formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi finali oynayan deneyimli kaptan, kulüp performansını milli takıma tam yansıtamadığı yönündeki eleştirilerle sık sık gündeme geldi. Buna rağmen kadronun en tecrübeli ve oyunu yönlendiren isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Son dönemde daha geride oynadığı rolde oyunu daha iyi kontrol ettiğini ifade eden Çalhanoğlu’nun, Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın ön plana çıktığı bu dönemde daha rahat bir turnuva geçirmesi bekleniyor.

İsmail Yüksek: Kariyerine alt liglerde Gölcükspor formasıyla başlayan İsmail, 2020 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Farklı kulüplerde kiralık oynadıktan sonra sarı-lacivertli takımın vazgeçilmez orta sahalarından biri haline geldi. Milli takımda da Hakan Çalhanoğlu ile merkezde önemli bir denge unsuru olarak görev yapan Yüksek, savunma güvenliğini sağlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda çocukluk hayalinin Manchester United forması giymek olduğunu belirtmişti.

Can Uzun: Almanya’nın Regensburg kentinde doğan genç yetenek, Almanya Futbol Federasyonu’nun davetine rağmen Türkiye’yi seçtiğini açıklamıştı. İlk milli maçına çok genç yaşta çıkan Can Uzun, 2005 jenerasyonunun en dikkat çeken hücum oyuncularından biri olarak gösteriliyor. 2025-26 sezonunda yaşadığı sakatlıklar gelişimini yavaşlatsa da Vincenzo Montella’nın potansiyeline en çok güvendiği isimlerden biri olmayı sürdürüyor. Dünya Kupası’nda sürpriz çıkış yapabilecek oyuncular arasında değerlendiriliyor.

Forvet:

Forvet:

Kerem Aktürkoğlu: Kariyerinde hem Galatasaray hem de Fenerbahçe forması giyen nadir futbolculardan biri olan Kerem, kendine özgü “Harry Potter” gol sevinciyle tanınıyor. Son dönemde yaptığı açıklamalarda Türk futbolcularının kalitesini dünyaya göstermek istediğini dile getiren milli oyuncu, hücum hattının en hareketli isimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, forvet hattındaki sakatlık problemleri nedeniyle zaman zaman Kerem’i santrafor bölgesinde değerlendirdi. Ancak hücum hattındaki yoğun rekabet nedeniyle ilk 11’deki yeri garanti görülmüyor.

Deniz Gül: Stockholm doğumlu olan ve Hammarby IF altyapısından yetişen genç forvet, İsveç alt yaş milli takımlarında oynadıktan sonra 2024 sonunda Türkiye’yi tercih etti. FC Porto’ya 4,5 milyon euro karşılığında transfer olan 1.90 boyundaki santrafor, hareketli oyun yapısı ve fiziksel gücüyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin uzun süredir yaşadığı santrafor sorununa çözüm olabilecek profiller arasında gösterilen Deniz’in kadrodaki rolü henüz netleşmese de Dünya Kupası öncesi formayı zorlayan isimlerden biri olarak görülüyor.

Kenan Yıldız: Almanya doğumlu genç yıldız, Türk babası ve Alman annesiyle çok kültürlü bir geçmişe sahip. A Milli Takım’daki ilk maçına Berlin’de Almanya karşısında çıkan Kenan, Türkiye’nin 3-2 kazandığı mücadelede gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Gücü, tekniği ve süratiyle rakip savunmalar için büyük tehdit oluşturan 21 yaşındaki futbolcu, özellikle bire birlerde yarattığı farkla öne çıkıyor. Gol sevinçlerinde hareketlerini taklit ettiği efsane isim Alessandro Del Piero, Kenan için “Yaşının ötesinde bir karaktere sahip. Kendimden parçalar görüyorum ama onun tamamen kendine ait bir sihri var” ifadelerini kullandı. 2025-26 sezonundaki form grafiği nedeniyle turnuvanın en çok konuşulabilecek oyuncularından biri olarak değerlendiriliyor.

İrfan Can Kahveci: Dünya Kupası kadrosunda yer alabilmek için ocak ayında Kasımpaşa’ya kiralanan İrfan Can, burada yeniden ritim yakalayarak dikkat çekti. Teknik kapasitesi ve şut kalitesiyle öne çıkan deneyimli oyuncu, ilginç bir istatistiğin de sahibi. Ronaldo Nazário ve Gareth Bale ile birlikte Şampiyonlar Ligi’nde hat-trick yapıp maçı kaybeden tarihteki üç futbolcudan biri olarak kayıtlara geçti.

Yunus Akgün: Teknik direktör Montella’nın Adana Demirspor döneminden bu yana yakından takip ettiği Yunus, atletik yapısı ve hareketliliğiyle hücum hattının önemli parçalarından biri haline geldi. Galatasaray’a döndükten sonra kiralık olarak Leicester City forması da giyen milli oyuncu için teknik direktör Enzo Maresca, İngiliz futbolunun fiziksel temposuna adapte olması gerektiğini söylemişti. 2024-25 sezonunda 26 gole doğrudan katkı yapan Yunus, sonraki sezonda da benzer seviyelere yaklaşsa da sakatlık sonrası dönemsel form düşüşleri yaşadı.

Barış Alper Yılmaz: Güçlü fiziği, yüksek temposu ve patlayıcı oyun yapısı nedeniyle “Tank” lakabıyla anılan Barış Alper, Türkiye’nin en yıpratıcı hücum silahlarından biri olarak görülüyor. Fiziksel dayanıklılığını Rize’de geçen çocukluk yıllarına ve kasap olan babasının beslenme düzenine bağlayan milli oyuncu, zaman zaman oyun kararları nedeniyle eleştirilse de en formda olduğu dönemlerde savunmalar için durdurulması oldukça zor bir profile dönüşüyor. Takıma ihtiyaç duyduğu fiziksel sertliği sağlayan isimlerin başında geliyor.

Oğuz Aydın: Hollanda doğumlu kanat oyuncusu, Alanyaspor’daki çıkışının ardından 2024 yılında Fenerbahçe’ye transfer oldu. Jose Mourinho yönetiminde önemli gelişim gösteren Oğuz, Portekizli teknik adamın kendisine sürekli “adım adım ilerle” tavsiyesi verdiğini anlattı. İki ayağını da etkili kullanabilen, takım oyununa bağlı ve taktiksel açıdan farklı rollere uyum sağlayabilen oyuncu, sessiz ama değerli bir alternatif olarak görülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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