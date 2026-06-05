The Guardian, A Milli Takımı İsim İsim İnceledi: Barış Alper "Tank"

Zeki Çelik: Kariyerinin önemli bölümünü Fransa’da Lille OSC ve İtalya’da AS Roma formalarıyla geçiren deneyimli sağ bek, milli takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak gösteriliyor. Dünya Kupası’nda birçok karşılaşmaya ilk 11’de başlaması beklenen Çelik, futbola olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. Roma’daki eski hocası Jose Mourinho için ise oyuncularıyla güçlü ilişki kurabilen özel bir teknik adam yorumunu yaptı.

Merih Demiral: Juventus döneminde yaşadığı ağır sakatlığın ardından kariyerini Atalanta BC ve sonrasında Al-Ahli ile sürdürdü. Euro 2024 çeyrek finalindeki Avusturya maçında attığı iki golle tarihi galibiyetin mimarlarından biri oldu. Sert oyun tarzı, mücadeleci kimliği ve liderliğiyle öne çıkan Demiral, geçmişte yaptığı gol sevinçleri nedeniyle UEFA’dan iki maç men cezası alarak uzun süre gündemde kaldı.

Çağlar Söyüncü: Kariyerinin zirve dönemini Leicester City formasıyla yaşadı ve burada FA Cup şampiyonluğu gördü. Daha sonra Atlético Madrid’e transfer olan deneyimli stoper, günümüzde Fenerbahçe forması giyiyor. Geçmişte savunmanın değişmez ismi olsa da son dönemde Vincenzo Montella tarafından daha az tercih edildi ve Romanya ile Kosova’ya karşı oynanan Dünya Kupası play-off maçlarının kadrosunda yer almadı.

Eren Elmalı: 2025 yılının şubat ayında Galatasaray’a transfer olan milli oyuncu, kısa süre içinde Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Aynı yıl yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 45 gün hak mahrumiyeti cezası aldı ve milli takım kadrosundan çıkarıldı. Kasımpaşa döneminde kendi takımının oynamadığı bir karşılaşmaya bahis yaptığını kabul eden Elmalı, sürecin büyümeden kapandığını söyledi. Cezasının ardından yeniden Montella’nın güvenini kazanarak milli takıma döndü.

Abdülkerim Bardakcı: Kariyerinde Konyaspor, Samsunspor ve Giresunspor formaları giydikten sonra 2022’de Galatasaray’a transfer oldu ve takımın ikinci kaptanlığına kadar yükseldi. Geç keşfedilen bir savunmacı olarak görülen Bardakcı, fizik gücü, hava toplarındaki etkinliği ve pas kalitesiyle Türkiye savunmasının temel isimlerinden biri haline geldi. Euro 2024’te çeyrek finale yükselen kadroda da önemli rol oynadı.

Ozan Kabak: Galatasaray altyapısından çıkan stoper, henüz 18 yaşındayken VfB Stuttgart’a transfer olarak Avrupa kariyerine başladı. Daha sonra Liverpool ve Norwich City deneyimleri yaşayan Kabak, uluslararası tecrübesiyle savunmadaki önemli alternatiflerden biri olarak görülüyor. Dört dil konuşabilen oyuncu, takım içinde zaman zaman tercümanlık rolü de üstleniyor.

Mert Müldür: Viyana doğumlu milli futbolcu, Rapid Wien altyapısından yetiştikten sonra kariyerini İtalya’da sürdürdü ve US Sassuolo forması giydi. Kariyerinin başında forvet olarak oynasa da daha sonra savunmaya çekildi. Beş dil konuşabilen Müldür, alt yaş kategorilerinden itibaren Türkiye formasını tercih ederek Avusturya yerine ay-yıldızlı takımı seçtiğini açıkladı.

Ferdi Kadıoğlu: 2018’de Fenerbahçe’ye transfer olan Ferdi, 2024 yılında Brighton & Hove Albion’a imza attı ve Premier Lig’de kısa sürede dikkat çeken isimlerden biri oldu. Türk baba ve Hollanda-Kanada kökenli annenin çocuğu olan milli yıldız için Brighton Teknik Direktörü Fabian Hürzeler “kusursuz total futbolcu” yorumunu yaptı. Sol kanatta Kenan Yıldız ile yakaladığı uyum, Türkiye’nin en büyük hücum kozlarından biri olarak görülüyor.

Kaan Ayhan: Stoper, sağ bek ve ön libero gibi farklı bölgelerde oynayabilen tecrübeli oyuncu, çok yönlülüğüyle milli takımın jokerlerinden biri konumunda. 2023 yılında Galatasaray’a katılan Ayhan’ın oyun zekâsı büyük övgü topluyor. Montella’nın, “Oyunu birçok teknik direktörden daha iyi okuyor” sözleriyle tarif ettiği futbolcu, kulübeden gelip oyunun gidişatını değiştirebilen isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Samet Akaydın: Kariyerinde Adana Demirspor, Fenerbahçe ve Panathinaikos formaları giyen deneyimli savunmacı, 32 yaşında Çaykur Rizespor’a transfer oldu. Alt liglerden yükselerek üst seviyeye ulaşan Akaydın, zaman zaman yaptığı bireysel hatalar nedeniyle eleştirilse de sert savunma anlayışı ve fiziksel mücadele gücü sayesinde Montella’nın düzenli olarak tercih ettiği isimlerden biri olmayı sürdürüyor.