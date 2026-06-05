Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız'a Büyük Övgü: "Olağanüstü Yetenekler"
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Fatih Terim, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki şansını değerlendirdi. Arda Güler ve Kenan Yıldız’dan övgüyle söz eden Terim, “İki olağanüstü yetenek. Gelecekte Ballon d'Or için yarışabilirler ve milli takım adına çok büyük işler başarabilirler” ifadelerini kullandı.
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"Sürpriz olarak görüleni normal hale getirmek istiyoruz."
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Montella'ya büyük övgülerde bulundu.
Arda Güler ve Kenan Yıldız'a ayrı parantez açtı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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