Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız'a Büyük Övgü: "Olağanüstü Yetenekler"

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın gelecekte çok daha büyük başarılara ulaşabileceğini söyleyen Fatih Terim, Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki en umut veren takımlardan biri olarak görülmesinde bu iki oyuncunun büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Terim, “Kenan, Juventus’ta 10 numarayı giyiyor ve takımın geleceğinin etrafında şekilleneceği bir oyuncu. Arda ise üç sezondur Real Madrid’de oynuyor. Onun adına çok mutluyum. Real Madrid’de forma giymek bile başlı başına gurur verici ama orada kendini kanıtlamak çok daha büyük bir başarı. Bunu da başarıyor. İkisi de olağanüstü yetenekler. Gelecekte Ballon d'Or için yarışabilirler ve milli takım adına çok büyük işler başarabilirler” dedi.

Can Uzun’a da dikkat çeken Terim, “2005 doğumlu ve gelecek sezon adından çok söz ettirecek başka bir büyük yetenek” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca Türkiye’nin Avrupa’nın en iyi kalecilerinden birine sahip olduğunu belirterek, “Uğurcan Çakır birinci sınıf bir kaleci” değerlendirmesinde bulundu.