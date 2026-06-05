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Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız'a Büyük Övgü: "Olağanüstü Yetenekler"

etiket Fatih Terim'den Arda Güler ve Kenan Yıldız'a Büyük Övgü: "Olağanüstü Yetenekler"

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
05.06.2026 - 23:45
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Fatih Terim, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası’ndaki şansını değerlendirdi. Arda Güler ve Kenan Yıldız’dan övgüyle söz eden Terim, “İki olağanüstü yetenek. Gelecekte Ballon d'Or için yarışabilirler ve milli takım adına çok büyük işler başarabilirler” ifadelerini kullandı.

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"Sürpriz olarak görüleni normal hale getirmek istiyoruz."

"Sürpriz olarak görüleni normal hale getirmek istiyoruz."

“Birçok kişi Türkiye’yi Dünya Kupası’nın potansiyel sürpriz takımı olarak görüyor. Siz de aynı fikirde misiniz?” sorusunu yanıtlayan Fatih Terim, Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Terim, “İspanya, Fransa, Brezilya, Arjantin, İngiltere ve Portekiz gibi takımların doğal favori görüldüğü bir turnuvada çeyrek finale ya da daha ötesine ulaşmamız elbette birçok kişi için sürpriz olur. Ancak biz insanların sürpriz olarak gördüğü şeyi normal hale getirmek istiyoruz. Önemli olan istikrarı sağlamak. Son üç Avrupa Şampiyonası’na katıldık ve 24 yıl sonra Dünya Kupası’na geri döndük. Her zaman orada olmalıyız, istikrarı sağlamalıyız ve başarı zaten gelecektir” ifadelerini kullandı.

Montella'ya büyük övgülerde bulundu.

Montella'ya büyük övgülerde bulundu.

A Milli Takım’da Vincenzo Montella’nın yakaladığı başarıya şaşırmadığını söyleyen Fatih Terim, İtalyan teknik adama her zaman güvendiğini belirtti.

Terim, “Hem kişiliği hem tecrübesi hem de yeteneği nedeniyle Vincenzo’ya her zaman inandım. Türkiye ile Montella arasında büyük bir uyum oluştu. Kariyerimin büyük bölümünü 30-35 milyon taraftarı olan Galatasaray gibi dev bir kulüpte geçirdim, sorumluluğun ne demek olduğunu iyi biliyorum. Ama milli takımda tüm ülkeyi temsil ediyorsunuz. Özellikle Türkiye gibi duyguların yoğun yaşandığı ülkelerde işler kötü gittiğinde eleştiriler çok daha sert oluyor” dedi.

Euro 2024 döneminde de teknik direktöre destek verilmesinin önemini vurguladığını söyleyen Terim, “Oyuncular birbirlerini çok iyi tanıyor. Bir araya geldiklerinde sıfırdan başlamıyorlar, adeta kulüp takımı gibi hareket ediyorlar. Bu onların en büyük avantajı. Bunun Amerika Birleşik Devletleri’nde de süreceğine inanıyorum, kalbim onlarla birlikte” ifadelerini kullandı.

Arda Güler ve Kenan Yıldız'a ayrı parantez açtı.

Arda Güler ve Kenan Yıldız'a ayrı parantez açtı.

Arda Güler ve Kenan Yıldız’ın gelecekte çok daha büyük başarılara ulaşabileceğini söyleyen Fatih Terim, Türkiye’nin Dünya Kupası’ndaki en umut veren takımlardan biri olarak görülmesinde bu iki oyuncunun büyük pay sahibi olduğunu ifade etti.

Terim, “Kenan, Juventus’ta 10 numarayı giyiyor ve takımın geleceğinin etrafında şekilleneceği bir oyuncu. Arda ise üç sezondur Real Madrid’de oynuyor. Onun adına çok mutluyum. Real Madrid’de forma giymek bile başlı başına gurur verici ama orada kendini kanıtlamak çok daha büyük bir başarı. Bunu da başarıyor. İkisi de olağanüstü yetenekler. Gelecekte Ballon d'Or için yarışabilirler ve milli takım adına çok büyük işler başarabilirler” dedi.

Can Uzun’a da dikkat çeken Terim, “2005 doğumlu ve gelecek sezon adından çok söz ettirecek başka bir büyük yetenek” ifadelerini kullandı.

Deneyimli teknik adam ayrıca Türkiye’nin Avrupa’nın en iyi kalecilerinden birine sahip olduğunu belirterek, “Uğurcan Çakır birinci sınıf bir kaleci” değerlendirmesinde bulundu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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