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Milli Takım Kampında Kerem Aktürkoğlu Uzatılan Galatasaray Formasını İmzalamadı

Milli Takım Kampında Kerem Aktürkoğlu Uzatılan Galatasaray Formasını İmzalamadı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 23:19
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A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken kamp yapılan otelde taraftarlarla bir araya geldi.

Venezuela maçı öncesinde düzenlenen buluşmada milli futbolcular yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için uzun süre bekledi.

Sevgi gösterilerinin odağındaki isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, kendisine gösterilen yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmamaya çalıştı.

Ancak uzatılan Galatasaray formasını imzalamadı.

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İmzalamak yerine fotoğraf çektirdi.

İmzalamak yerine fotoğraf çektirdi.

Kerem Aktürkoğlu, uzatılan formayı imzalamak yerine taraftarla fotoğraf çektirmeyi tercih etti.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, günün en çok konuşulan olayları arasında yer aldı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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