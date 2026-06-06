Milli Takım Kampında Kerem Aktürkoğlu Uzatılan Galatasaray Formasını İmzalamadı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken kamp yapılan otelde taraftarlarla bir araya geldi.
Venezuela maçı öncesinde düzenlenen buluşmada milli futbolcular yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için uzun süre bekledi.
Sevgi gösterilerinin odağındaki isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, kendisine gösterilen yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmamaya çalıştı.
Ancak uzatılan Galatasaray formasını imzalamadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İmzalamak yerine fotoğraf çektirdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın