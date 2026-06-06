Milli Takım Kampında Kerem Aktürkoğlu Uzatılan Galatasaray Formasını İmzalamadı

A Millî Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürürken kamp yapılan otelde taraftarlarla bir araya geldi.

Venezuela maçı öncesinde düzenlenen buluşmada milli futbolcular yoğun ilgi gördü. Taraftarlar, oyuncularla fotoğraf çektirebilmek ve imza alabilmek için uzun süre bekledi.

Sevgi gösterilerinin odağındaki isimlerden biri de Kerem Aktürkoğlu oldu. Milli futbolcu, kendisine gösterilen yoğun ilgiyi karşılıksız bırakmamaya çalıştı.

Ancak uzatılan Galatasaray formasını imzalamadı.