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Hakan Safi'nin "Anlaştım" Dediği Mason Greenwood'un Bonservisi 55 Milyon Euro Çıktı

Hakan Safi'nin "Anlaştım" Dediği Mason Greenwood'un Bonservisi 55 Milyon Euro Çıktı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
06.06.2026 - 22:11
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Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi’nin transfer edeceğini açıkladığı Mason Greenwood hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, yıldız futbolcunun olası transferindeki bonservis bedeline ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

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Marsilya 55 milyon Euro istiyor.

Marsilya 55 milyon Euro istiyor.

Olympique de Marseille, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Mason Greenwood için talep ettiği bonservis bedelini belirledi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Fransız ekibi, Greenwood transferi için 50 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus talep ediyor.

Romano'nun aktardığına göre transferin önünde iki kritik durum var: Hakan Safi'nin seçimleri kazanması ve Marsilya ile masaya oturup anlaşması...

Hakan Safi "4 yıllık" anlaşmayı duyurmuştu.

Hakan Safi "4 yıllık" anlaşmayı duyurmuştu.

Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi, seçimi kazanması halinde 24 yaşındaki İngiliz futbolcu Mason Greenwood ile 4 yıllık sözleşme imzalamayı planladıklarını açıklamıştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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