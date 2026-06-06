Hakan Safi'nin "Anlaştım" Dediği Mason Greenwood'un Bonservisi 55 Milyon Euro Çıktı

Olympique de Marseille, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi’nin anlaşmaya vardığını açıkladığı Mason Greenwood için talep ettiği bonservis bedelini belirledi.

Fabrizio Romano’nun haberine göre Fransız ekibi, Greenwood transferi için 50 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus talep ediyor.

Romano'nun aktardığına göre transferin önünde iki kritik durum var: Hakan Safi'nin seçimleri kazanması ve Marsilya ile masaya oturup anlaşması...