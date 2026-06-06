Hakan Safi'nin "Anlaştım" Dediği Mason Greenwood'un Bonservisi 55 Milyon Euro Çıktı
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Fenerbahçe’de başkan adayı Hakan Safi’nin transfer edeceğini açıkladığı Mason Greenwood hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İtalyan basını, yıldız futbolcunun olası transferindeki bonservis bedeline ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.
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Marsilya 55 milyon Euro istiyor.
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Hakan Safi "4 yıllık" anlaşmayı duyurmuştu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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