Yeni Real Madrid’in Başına Geçen Mourinho’nun İlk Transferi Belli Oldu

Takımı bir kez daha Jose Mourinho’ya teslim eden Perez, ilk transfer hamlesini de yaptı.

İspanyol devi, resmi sitesinden Chelsea ile Cucurella’nın transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Cucurella’nın altı yıl, yani 30 Haziran 2032’ye kadar eflatun-beyazlı formayı giyeceği bildirildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Real Madrid’in Cucurella için 55 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro ek ödeme yapacağını yazdı.