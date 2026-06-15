Yeni Real Madrid’in Başına Geçen Mourinho’nun İlk Transferi Belli Oldu
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Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Jose Mourinho, bu sezon eski takımı Real Madrid’in başında olacak. Portekizli teknik adamın ilk transferi de belli oldu. Real Madrid, Chelsea’de forma giyen İspanya Milli Takımı oyuncusu Marc Cucurella’yı resmen açıkladı. Transferde konuşulan rakam ise 55 milyon euro.
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Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid’de bu yaz başkanlık seçimi olmuş ve mevcut başkan Florentino Perez yeniden başkan seçilmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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