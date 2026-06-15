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Yeni Real Madrid’in Başına Geçen Mourinho’nun İlk Transferi Belli Oldu

Yeni Real Madrid’in Başına Geçen Mourinho’nun İlk Transferi Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
15.06.2026 - 13:50
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Bir dönem Fenerbahçe’yi de çalıştıran Jose Mourinho, bu sezon eski takımı Real Madrid’in başında olacak. Portekizli teknik adamın ilk transferi de belli oldu. Real Madrid, Chelsea’de forma giyen İspanya Milli Takımı oyuncusu Marc Cucurella’yı resmen açıkladı. Transferde konuşulan rakam ise 55 milyon euro.

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Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid’de bu yaz başkanlık seçimi olmuş ve mevcut başkan Florentino Perez yeniden başkan seçilmişti.

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid’de bu yaz başkanlık seçimi olmuş ve mevcut başkan Florentino Perez yeniden başkan seçilmişti.

Takımı bir kez daha Jose Mourinho’ya teslim eden Perez, ilk transfer hamlesini de yaptı.

İspanyol devi, resmi sitesinden Chelsea ile Cucurella’nın transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Cucurella’nın altı yıl, yani 30 Haziran 2032’ye kadar eflatun-beyazlı formayı giyeceği bildirildi.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Real Madrid’in Cucurella için 55 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro ek ödeme yapacağını yazdı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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