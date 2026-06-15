Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun Beyaz Tahtalı Müdahalesi Viral Oldu
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Japonya ile Hollanda arasındaki Dünya Kupası oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada Japon milli takım teknik direktörü Hajime Moriyasu, çok basit ama büyük yankı uyandıran bir yöntem kullandı: Oyunculara kalan süreyi bildirmek için büyük rakamların yazıldığı bir beyaz tahta gösteren tecrübeli teknik adam turnuvanın şimdiye dek en çok dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı.
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TUR
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Eski ama etkili yöntem
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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