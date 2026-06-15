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Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun Beyaz Tahtalı Müdahalesi Viral Oldu

etiket Japonya Teknik Direktörü Hajime Moriyasu'nun Beyaz Tahtalı Müdahalesi Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
15.06.2026 - 16:01
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Japonya ile Hollanda arasındaki Dünya Kupası oynanan ve 2-2 biten karşılaşmada Japon milli takım teknik direktörü Hajime Moriyasu, çok basit ama büyük yankı uyandıran bir yöntem kullandı: Oyunculara kalan süreyi bildirmek için büyük rakamların yazıldığı bir beyaz tahta gösteren tecrübeli teknik adam turnuvanın şimdiye dek en çok dikkat çeken hamlelerinden birine imza attı.

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Eski ama etkili yöntem

Eski ama etkili yöntem

Maçın son dakikalarında Japonya 2-1 gerideyken, Moriyasu ve yardımcısı beyaz tahtaya büyük rakamlarla “3”, “2” ve “1” yazarak oyunculara kalan süreyi görsel olarak gösterdi. Kısa süre sonra Daichi Kamada’nın golüyle Japonya eşitliği yakaladı.

Sosyal medyada da tartışıldı.

Kamera görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Bazı yorumcular tahtadaki rakamların kalan süreyi gösterdiğini söylerken, diğerleri önceden hazırlanmış taktik sinyalleri olabileceğini savundu. Bazı kullanıcılar ise kalan süreyi görmek için dev skorboardların yeterli olduğunu belirtti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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