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Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.08.2026 - 14:20
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Türkiye'nin en popüler ve en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlamıştı.  Mafya, devlet, istihbarat ve derin devlet ilişkilerini konu alan yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi yıllar boyu devam dizi ve filmleri ile ekranlarda yer almaya devam etti. Polat Alemdar karakterinin merkezde yer aldığı dizinin ana karakterlerinden biri de Kılıç karakteriydi. Atilla Olgaç'ın hayat verdiği karakter unutulmazlar arasında yerini aldı. Dizideki görünümüyle hafızalara kazınan Atilla Olgaç yıllar sonra ortaya çıktı.

Kaynak: Okan Mermer

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2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı.

2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı.

Sevilen dizinin evreni zaman içinde genişledi. Kurtlar Vadisi'nin ekranlarda final yapmasının ardından Kurtlar Vadisi Irak (2006, sinema filmi), Kurtlar Vadisi Terör (2007, kısa süre yayımlandı), Kurtlar Vadisi Pusu (2007–2016), Kurtlar Vadisi Filistin (2011, sinema filmi) ve Kurtlar Vadisi Vatan (2017, sinema filmi) yayınlandı.

Kurtlar Vadisi evreninin unutulmaz karakterlerinden biri de Kılıç oldu.

Kurtlar Vadisi evreninin unutulmaz karakterlerinden biri de Kılıç oldu.

Kurtlar Vadisi'nde usta oyuncu Atilla Olgaç'ın hayat verdiği Kılıç (gerçek adıyla Ali Yağızgil), Türk televizyon tarihinin en ikonik ve soğukkanlı mafya karakterlerinden biri olarak televizyon tarihine adını yazdırdı. Dizide Türkiye'yi perde arkasından yöneten yeraltı konseyinin güvenliğinden sorumlu olan Kılıç, Baron Mehmet Karahanlı'nın en yakın dostu ve mutlak sadakatle bağlı olduğu sağ kolu olarak biliniyordu. Atilla Olgaç'ın muhteşem oyunculuğuyla efsaneleşen karakter yüzündeki yara izi ve meşhur çakısıyla bütünleşmişti. Allah'tan sonra sadece annemden ve Karahanlı'dan korkarım' sözüyle özdeşleşen Kılıç, Süleyman Çakır ve Şevko gibi sokaktaki mafya babaları ile üst konsey arasındaki köprüyü ve iletişimi kuran isim olarak biliniyordu. 

Karaktere hayat veren Atilla Olgaç, yarım asrı aşan oyunculuk kariyerinde Kurtlar Vadisi dışında unutulmaz ve güçlü yapımlarda rol aldı. Hayat Bilgisi ve Ramo'nun ardından son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu, yıllar sonra son görüntüsüyle ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu Atilla Olgaç, Okan Mermer'in paylaştığı videoyla yeniden karşımıza çıktı.

Her ne kadar bambaşka dizi ve filmlerde bambaşka rollere bürünse de özellikle Kurtlar Vadisi'yle bütünleşen ünlü oyuncunun değişimi dikkat çekti. 28 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya gelen kıdemli sanatçı, geçtiğimiz haftalarda 82. yaş gününü geride bırakmıştı. 82 yaşında oldukça dinç görünen Olgaç'ın Kurtlar Vadisi'ndeki görünümüyle şu anki hali karşılaştırıldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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