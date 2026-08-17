Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç Yıllar Sonra Ortaya Çıktı

Kurtlar Vadisi'nde usta oyuncu Atilla Olgaç'ın hayat verdiği Kılıç (gerçek adıyla Ali Yağızgil), Türk televizyon tarihinin en ikonik ve soğukkanlı mafya karakterlerinden biri olarak televizyon tarihine adını yazdırdı. Dizide Türkiye'yi perde arkasından yöneten yeraltı konseyinin güvenliğinden sorumlu olan Kılıç, Baron Mehmet Karahanlı'nın en yakın dostu ve mutlak sadakatle bağlı olduğu sağ kolu olarak biliniyordu. Atilla Olgaç'ın muhteşem oyunculuğuyla efsaneleşen karakter yüzündeki yara izi ve meşhur çakısıyla bütünleşmişti. Allah'tan sonra sadece annemden ve Karahanlı'dan korkarım' sözüyle özdeşleşen Kılıç, Süleyman Çakır ve Şevko gibi sokaktaki mafya babaları ile üst konsey arasındaki köprüyü ve iletişimi kuran isim olarak biliniyordu.

Karaktere hayat veren Atilla Olgaç, yarım asrı aşan oyunculuk kariyerinde Kurtlar Vadisi dışında unutulmaz ve güçlü yapımlarda rol aldı. Hayat Bilgisi ve Ramo'nun ardından son olarak Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu, yıllar sonra son görüntüsüyle ortaya çıktı.