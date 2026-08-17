Kurtlar Vadisi'nin Kılıç'ı Atilla Olgaç Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
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Türkiye'nin en popüler ve en çok konuşulan dizilerinden biri olan Kurtlar Vadisi, 15 Ocak 2003'te yayın hayatına başlamıştı. Mafya, devlet, istihbarat ve derin devlet ilişkilerini konu alan yapısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi yıllar boyu devam dizi ve filmleri ile ekranlarda yer almaya devam etti. Polat Alemdar karakterinin merkezde yer aldığı dizinin ana karakterlerinden biri de Kılıç karakteriydi. Atilla Olgaç'ın hayat verdiği karakter unutulmazlar arasında yerini aldı. Dizideki görünümüyle hafızalara kazınan Atilla Olgaç yıllar sonra ortaya çıktı.
Kaynak: Okan Mermer
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2003 yılında yayın hayatına başlayan Kurtlar Vadisi, Türk televizyonlarının en çok izlenen ve en çok konuşulan dizilerinden biri olmayı başardı.
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Kurtlar Vadisi evreninin unutulmaz karakterlerinden biri de Kılıç oldu.
Ünlü oyuncu Atilla Olgaç, Okan Mermer'in paylaştığı videoyla yeniden karşımıza çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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