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Cübbeli Ahmed Hoca Acil Ameliyata Alındı: Son Durumu Hakında Açıklama Geldi

Cübbeli Ahmed Hoca Acil Ameliyata Alındı: Son Durumu Hakında Açıklama Geldi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 13:57
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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Apandisit problemi n edeniyle acil olarak ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca’nın son durumu hakkında yapılan açıklamada “Sizlerden duâ beklemektedir” denildi.

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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak ameliyat masasına yattı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak ameliyat masasına yattı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ünlü'ye yapılan tetkikler sonucunda apandisit problemi teşhisi konuldu ve patlama riski göz önünde bulundurularak derhal cerrahi müdahale kararı alındı. Operasyonun ardından Ünlü'nün sağlık durumunun stabil olduğu ve hızla iyileşme sürecine girdiği bildirildi.

Sürecin detaylarına ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, rahatsızlığın dün sabah saatlerinde başladığı ifade edildi. Öğle saatlerine kadar dergi yazılarını hazırlayan Ünlü, bu sırada başlayan ve gün boyu şiddetini artıran karın ağrısına rağmen günlük programını iptal etmedi. Akşam saatlerinde HAYDER'de planlanan önemli bir toplantıya katılan Ünlü, ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine saat 22.30 sularında Medipol Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene ve görüntülemelerde apandisitinin büyüdüğü saptandı.

Doktorların acil müdahale kararıyla ameliyata alınan Ahmet Mahmut Ünlü, gece 01.30 civarında operasyondan başarılı bir şekilde çıktı. Sağlık durumunun hızla iyiye gittiği belirtilirken, sabah namazını ayakta kılabilecek kadar toparlandığı bilgisi paylaşıldı. Hastane yönetimine ve doktorlara gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür edilen açıklamada, Ünlü'nün sevenlerinden dua beklediği ve perşembe günü yapacağı olağan sohbet programına katılmaya niyetli olduğu vurgulandı.

Cübbeli Ahmed Hoca’nın kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

Cübbeli Ahmed Hoca’nın kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

'Cübbeli Ahmed Hocaefendi, dün sabah öğleye kadar Mevlid-i Şerîf ile ilgili dergi yazılarını hazırladıktan sonra öğleye doğru karnına giren bir ağrıyla muzdarib olmuş ve bu ağrı akşama kadar artarak devâm etmiştir.

Fakat akşam HAYDER’de hocaefendilerle mühim bir toplantısı olduğu için önce akşam namazında HAYDER’e geçmiş, ardından saat 22:30'da da Medipol Hastanesi'ne geçmiştir.

Yapılan tetkîkler sonucu apandistin büyüdüğü tesbît edilince patlama riskine karşı âcil ameliyata alınmış ve gece 01:30'da ameliyattan biiznillâh sağ sâlim çıkmıştır ve sabah namazını ayakta kılmayı Mevlâ Teâlâ nasîb etmiştir.

Sizlerden duâ beklemektedir ve inşâellâh Perşembe sohbetinde hâzır olmak için niyet etmiştir. Allâh-u Teâlâ, duâ edenlerden râzı olsun, onlara da dert belâ göstermesin. Âmîn!

Bu vesîleyle Hocamızın hastalığıyla çok ilgilenen Medipol hastanelerinin yöneticilerine ve doktorlarına teşekkür eder, Yüce Rabbimizden iki cihân seâdeti niyâz ederiz.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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