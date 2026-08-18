Cübbeli Ahmed Hoca Acil Ameliyata Alındı: Son Durumu Hakında Açıklama Geldi

'Cübbeli Ahmed Hocaefendi, dün sabah öğleye kadar Mevlid-i Şerîf ile ilgili dergi yazılarını hazırladıktan sonra öğleye doğru karnına giren bir ağrıyla muzdarib olmuş ve bu ağrı akşama kadar artarak devâm etmiştir.

Fakat akşam HAYDER’de hocaefendilerle mühim bir toplantısı olduğu için önce akşam namazında HAYDER’e geçmiş, ardından saat 22:30'da da Medipol Hastanesi'ne geçmiştir.

Yapılan tetkîkler sonucu apandistin büyüdüğü tesbît edilince patlama riskine karşı âcil ameliyata alınmış ve gece 01:30'da ameliyattan biiznillâh sağ sâlim çıkmıştır ve sabah namazını ayakta kılmayı Mevlâ Teâlâ nasîb etmiştir.

Sizlerden duâ beklemektedir ve inşâellâh Perşembe sohbetinde hâzır olmak için niyet etmiştir. Allâh-u Teâlâ, duâ edenlerden râzı olsun, onlara da dert belâ göstermesin. Âmîn!

Bu vesîleyle Hocamızın hastalığıyla çok ilgilenen Medipol hastanelerinin yöneticilerine ve doktorlarına teşekkür eder, Yüce Rabbimizden iki cihân seâdeti niyâz ederiz.'