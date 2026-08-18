Cübbeli Ahmed Hoca Acil Ameliyata Alındı: Son Durumu Hakında Açıklama Geldi
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Cübbeli Ahmet Hoca adıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Apandisit problemi n edeniyle acil olarak ameliyata alınan Cübbeli Ahmet Hoca’nın son durumu hakkında yapılan açıklamada “Sizlerden duâ beklemektedir” denildi.
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak ameliyat masasına yattı.
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Cübbeli Ahmed Hoca’nın kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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