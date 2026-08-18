article/comments
article/share
Haberler
Gündem
AKP'li Başkan, Oğlunun Düğün Davetiyesine Gelinin Yerine Kendi Fotoğrafını Koydurdu!

AKP'li Başkan, Oğlunun Düğün Davetiyesine Gelinin Yerine Kendi Fotoğrafını Koydurdu!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.08.2026 - 10:10 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 10:39
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ordu Aybastı'da bir düğün davetiyesi, alışılmışın dışındaki tasarımıyla sosyal medyanın en çok tartışılan konuları arasına girdi. AKP İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız'ın oğlu için hazırlattığı davetiyede gelin ve damat yerine, siyasetçinin kendi oğluyla çektirdiği fotoğrafın yer alması görenleri şaşırttı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ordu'nun Aybastı ilçesinde gerçekleşen bir düğün merasimi, törenden ziyade basılan ilginç davetiye ile Türkiye'nin gündemine oturdu.

Ordu'nun Aybastı ilçesinde gerçekleşen bir düğün merasimi, törenden ziyade basılan ilginç davetiye ile Türkiye'nin gündemine oturdu.

AKP Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlu Enes ile Zübeydenur’un hayatlarını birleştirdiği özel gün için sıra dışı bir tasarıma imza attı. Geleneksel olarak evlenecek çiftin romantik bir karesinin bulunması beklenen kartta, damadın yanında müstakbel eşi yerine babası yer aldı.

13 Ağustos Perşembe günü Erzenoğlu Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen tören öncesinde dağıtılan bu ilginç davetiye, kısa sürede internete sızarak viral oldu. Kullanıcılar, gelinin fotoğrafta hiç yer almamasını ve baba-oğulun yan yana verdiği pozun bir düğün duyurusu için tercih edilmesini binlerce kez paylaşıp yorumladı. Olay, alışılagelmiş düğün ritüellerinin oldukça dışına çıkılması sebebiyle günün en çok etkileşim alan haberlerinden biri olmayı başardı.

Eleştirilerin ve şaşkınlık dolu yorumların odağındaki isim olan Kamil Yediyıldız ise, tartışma yaratan davetiyeyi kendi sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaştı. Yediyıldız, görselin altına düştüğü notta aileleri için çok anlamlı bir günü geride bıraktıklarını belirterek, bu mutluluğu tüm sevenleriyle paylaşmaktan onur duyduklarını ifade etti. İlçe başkanı ayrıca, düğün telaşı sebebiyle davetiye ulaştıramadığı veya bizzat arayamadığı dostlarından özür dileyerek, yaptığı dijital paylaşımın herkes tarafından samimi bir davet olarak kabul edilmesini rica etti.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
80
24
23
4
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın