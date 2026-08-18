AKP'li Başkan, Oğlunun Düğün Davetiyesine Gelinin Yerine Kendi Fotoğrafını Koydurdu!

AKP Aybastı İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız, oğlu Enes ile Zübeydenur’un hayatlarını birleştirdiği özel gün için sıra dışı bir tasarıma imza attı. Geleneksel olarak evlenecek çiftin romantik bir karesinin bulunması beklenen kartta, damadın yanında müstakbel eşi yerine babası yer aldı.

13 Ağustos Perşembe günü Erzenoğlu Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen tören öncesinde dağıtılan bu ilginç davetiye, kısa sürede internete sızarak viral oldu. Kullanıcılar, gelinin fotoğrafta hiç yer almamasını ve baba-oğulun yan yana verdiği pozun bir düğün duyurusu için tercih edilmesini binlerce kez paylaşıp yorumladı. Olay, alışılagelmiş düğün ritüellerinin oldukça dışına çıkılması sebebiyle günün en çok etkileşim alan haberlerinden biri olmayı başardı.

Eleştirilerin ve şaşkınlık dolu yorumların odağındaki isim olan Kamil Yediyıldız ise, tartışma yaratan davetiyeyi kendi sosyal medya hesaplarından da takipçileriyle paylaştı. Yediyıldız, görselin altına düştüğü notta aileleri için çok anlamlı bir günü geride bıraktıklarını belirterek, bu mutluluğu tüm sevenleriyle paylaşmaktan onur duyduklarını ifade etti. İlçe başkanı ayrıca, düğün telaşı sebebiyle davetiye ulaştıramadığı veya bizzat arayamadığı dostlarından özür dileyerek, yaptığı dijital paylaşımın herkes tarafından samimi bir davet olarak kabul edilmesini rica etti.