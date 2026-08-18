AKP'li Başkan, Oğlunun Düğün Davetiyesine Gelinin Yerine Kendi Fotoğrafını Koydurdu!
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Ordu Aybastı'da bir düğün davetiyesi, alışılmışın dışındaki tasarımıyla sosyal medyanın en çok tartışılan konuları arasına girdi. AKP İlçe Başkanı Kamil Yediyıldız'ın oğlu için hazırlattığı davetiyede gelin ve damat yerine, siyasetçinin kendi oğluyla çektirdiği fotoğrafın yer alması görenleri şaşırttı.
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Ordu'nun Aybastı ilçesinde gerçekleşen bir düğün merasimi, törenden ziyade basılan ilginç davetiye ile Türkiye'nin gündemine oturdu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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