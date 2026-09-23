Günün Fırsatı: Uygun Fiyatlı Mutfak Yardımcısı Arayanlara Conti Frito Airfryer İndirimde!
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Mutfakta saatlerce kızartma kokusuyla uğraşmadan, çok az yağ ile çıtır çıtır lezzetler hazırlamak isteyenler için harika bir fiyat/performans fırsatı var! Şık siyah tasarımı ve pratik kullanımıyla öne çıkan Conti CDF-401 Frito Airfryer, Amazon’un cazip indirimleriyle sadece 1.299 TL fiyattan satışta!
Gelin birlikte bakalım.
Bu içerik 23.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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Conti Frito Airfryer, 1000 Watt gücündeki gelişmiş sıcak hava sirkülasyonu teknolojisi sayesinde yiyeceklerinizi çok az yağ kullanarak veya hiç yağ eklemeden dışı çıtır, içi yumuşacık pişirir.
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Minimal ve modern görünümüyle mutfağınıza temiz bir estetik katan cihaz, 2 litrelik pişirme kapasitesiyle 1-2 kişilik pratik öğünler, öğrenci evleri, dar tezgahlar ve ofis kullanımı için son derece ideal!
Üzerinde yer alan pratik mekanik kontrol paneli sayesinde pişirmek istediğiniz tarife göre 80°C - 200°C arası sıcaklık ayarını ve 0-30 dakika zamanlayıcıyı kolayca belirleyebilirsiniz.
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