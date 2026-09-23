article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Elektronik
Günün Fırsatı: Uygun Fiyatlı Mutfak Yardımcısı Arayanlara Conti Frito Airfryer İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Uygun Fiyatlı Mutfak Yardımcısı Arayanlara Conti Frito Airfryer İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
23.09.2026 - 18:12
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Mutfakta saatlerce kızartma kokusuyla uğraşmadan, çok az yağ ile çıtır çıtır lezzetler hazırlamak isteyenler için harika bir fiyat/performans fırsatı var! Şık siyah tasarımı ve pratik kullanımıyla öne çıkan Conti CDF-401 Frito Airfryer, Amazon’un cazip indirimleriyle sadece 1.299 TL fiyattan satışta! 

Gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 23.09.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Conti Frito Airfryer, 1000 Watt gücündeki gelişmiş sıcak hava sirkülasyonu teknolojisi sayesinde yiyeceklerinizi çok az yağ kullanarak veya hiç yağ eklemeden dışı çıtır, içi yumuşacık pişirir.

Conti Frito Airfryer, 1000 Watt gücündeki gelişmiş sıcak hava sirkülasyonu teknolojisi sayesinde yiyeceklerinizi çok az yağ kullanarak veya hiç yağ eklemeden dışı çıtır, içi yumuşacık pişirir.

Mutfakta oluşan ağır kızartma kokusunun ve yağ sıçramalarının önüne geçerken kalori oranını da büyük ölçüde düşürür.

Minimal ve modern görünümüyle mutfağınıza temiz bir estetik katan cihaz, 2 litrelik pişirme kapasitesiyle 1-2 kişilik pratik öğünler, öğrenci evleri, dar tezgahlar ve ofis kullanımı için son derece ideal!

Minimal ve modern görünümüyle mutfağınıza temiz bir estetik katan cihaz, 2 litrelik pişirme kapasitesiyle 1-2 kişilik pratik öğünler, öğrenci evleri, dar tezgahlar ve ofis kullanımı için son derece ideal!

Yüksek kaliteli yapışmaz kaplamalı haznesi sayesinde yiyecekler yapışmadan pişer, kullanım sonrası su ve süngerle zahmetsizce temizlenir.

Üzerinde yer alan pratik mekanik kontrol paneli sayesinde pişirmek istediğiniz tarife göre 80°C - 200°C arası sıcaklık ayarını ve 0-30 dakika zamanlayıcıyı kolayca belirleyebilirsiniz.

Üzerinde yer alan pratik mekanik kontrol paneli sayesinde pişirmek istediğiniz tarife göre 80°C - 200°C arası sıcaklık ayarını ve 0-30 dakika zamanlayıcıyı kolayca belirleyebilirsiniz.

Patates kızartmasından tavuk kanatlarına kadar pek çok farklı tarifi yakma riski olmadan, tam kıvamında hazırlamanıza olanak tanır.

Çok uygun bir bütçeyle mutfakta zamandan tasarruf etmek istiyorsanız Conti CDF-401 Frito Airfryer, 1.299 TL fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın