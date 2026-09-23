Günün Fırsatı: Uygun Fiyatlı Mutfak Yardımcısı Arayanlara Conti Frito Airfryer İndirimde!

Mutfakta saatlerce kızartma kokusuyla uğraşmadan, çok az yağ ile çıtır çıtır lezzetler hazırlamak isteyenler için harika bir fiyat/performans fırsatı var! Şık siyah tasarımı ve pratik kullanımıyla öne çıkan Conti CDF-401 Frito Airfryer, Amazon’un cazip indirimleriyle sadece 1.299 TL fiyattan satışta!

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