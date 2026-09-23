Patiler Fora! Tüy Savaşıyla Rekabetin En Tatlı Hali Başlıyor🐈😻🧶
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sahalardaki sıradan rekabeti, yeşil çimleri ve klasik kafa topunu unutun; internet dünyasının gerçek kralları sahaya iniyor!👀
Pati darbelerinin havada uçuştuğu, tüy yumaklarının kale ağlarıyla (yani kedi evleriyle) buluştuğu en sevimli ve rekabetçi arena ile tanışmaya hazır mısınız? Pati Topu: Tüy Savaşı, iki hiperaktif bıyıklı rakipten yükselen miyavlamalar ve stratejik pati hamleleriyle ekranlarınıza geliyor. 🐈😻🧶
Patiler fora, ilk servis tüy yumağından! 🐾✨
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın