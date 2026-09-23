Efe Erçelik, Black Coffee'den Önce Kabinde: Genç DJ 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da Sahne Alacak

Güney Afrikalı DJ ve prodüktör Black Coffee, 2022'de 'Subconsciously' albümüyle Grammy'de En İyi Dans/Elektronik Albüm ödülünü kazanmış ve bu kategoride ödül alan ilk Afrikalı sanatçı olmuştu. 25 Eylül'deki İstanbul konseri, sanatçının Türkiye'de bugüne kadar çıktığı en büyük sahne olarak duyuruldu. Etkinliğin saat 16.00'da başlayıp gece yarısına kadar süreceği ve yaklaşık 10 bin kişilik bir alanda gerçekleşeceği açıklandı.