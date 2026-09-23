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Efe Erçelik, Black Coffee'den Önce Kabinde: Genç DJ 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da Sahne Alacak

Efe Erçelik, Black Coffee'den Önce Kabinde: Genç DJ 25 Eylül'de Ataköy Marina Arena'da Sahne Alacak

Konser Magazin müzik
Mira Hanım
Mira Hanım - Editör
23.09.2026 - 18:02 Son Güncelleme: 23.09.2026 - 18:04
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Efe Erçelik, Black Coffee'den önce kabinde

Grammy ödüllü Afro house yıldızı Black Coffee, 25 Eylül Cuma günü TEMACC organizasyonuyla Ataköy Marina Arena'da sahne alacak. Gecenin merak edilen isimlerinden biri de genç DJ Efe Erçelik: Erçelik, Black Coffee'den önce kabine geçip pisti dünyaca ünlü yıldıza hazırlayacak. Yani genç DJ, elektronik müziğin en çok konuşulan isimlerinden biriyle aynı gecede, aynı sahneyi paylaşacak.

Line-up'ta kimler var?

Line-up'ta kimler var?

Black Coffee ve Efe Erçelik'in yanı sıra gecede IDA, Gwen De Lien, Ezgi Hocaoğlu ve TMZ Brothers da sahne alacak.

Gecenin yıldızı: Black Coffee

Güney Afrikalı DJ ve prodüktör Black Coffee, 2022'de 'Subconsciously' albümüyle Grammy'de En İyi Dans/Elektronik Albüm ödülünü kazanmış ve bu kategoride ödül alan ilk Afrikalı sanatçı olmuştu. 25 Eylül'deki İstanbul konseri, sanatçının Türkiye'de bugüne kadar çıktığı en büyük sahne olarak duyuruldu. Etkinliğin saat 16.00'da başlayıp gece yarısına kadar süreceği ve yaklaşık 10 bin kişilik bir alanda gerçekleşeceği açıklandı.

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Mira Hanım
Mira Hanım
Editör
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