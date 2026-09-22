Vedat Milor’un “Felaketin Eşiğinden Döndüm” Diyerek Paylaştığı Video Yorum Yağmuruna Tutuldu
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Türkiye’nin en tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor’un Instagram hesabından paylaştığı ve açıklamasına da “Felaketin eşiğinden döndüm” yazdığı videosuna sosyal medyada yorum yağdı. Gittiği bir restoranda bir yemeği söylemeyi az daha unutsaydı bu durumun kendisinin felaketi olacağını belirten Vedat Milor’un videosuna binlerce yorum yapıldı.
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Vedat Milor'un "Az daha sipariş etmeyi unutuyordum, felaket olurdu" videosu binlerce yorum aldı.
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İşte Vedat Milor'un o çok konuşulan videosu:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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