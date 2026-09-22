article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Vedat Milor’un “Felaketin Eşiğinden Döndüm” Diyerek Paylaştığı Video Yorum Yağmuruna Tutuldu

Vedat Milor’un “Felaketin Eşiğinden Döndüm” Diyerek Paylaştığı Video Yorum Yağmuruna Tutuldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2026 - 20:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye’nin en tanınmış yemek eleştirmenlerinden Vedat Milor’un Instagram hesabından paylaştığı ve açıklamasına da “Felaketin eşiğinden döndüm” yazdığı videosuna sosyal medyada yorum yağdı. Gittiği bir restoranda bir yemeği söylemeyi az daha unutsaydı bu durumun kendisinin felaketi olacağını belirten Vedat Milor’un videosuna binlerce yorum yapıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Vedat Milor'un "Az daha sipariş etmeyi unutuyordum, felaket olurdu" videosu binlerce yorum aldı.

Vedat Milor'un "Az daha sipariş etmeyi unutuyordum, felaket olurdu" videosu binlerce yorum aldı.

Eşiyle birlikte gittiği yabancı bir restoranda tanıttığı yemeği garsona sipariş vermeyi az daha unutacağını söyleyen Vedat Milor, bu 'sarsıcı' olayı anlattığı videosunu 'Felaketin eşiğinden döndüm' mesajıyla paylaşında video sosyal medyada gündem oldu.

İşte Vedat Milor'un o çok konuşulan videosu:

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
3
3
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın