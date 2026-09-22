Menü Yok, Sipariş Yok: Bu Restoranda Yemeğinizi Bağırarak Kazanıyorsunuz
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İspanya'nın Malaga kentinde, sıra dışı servis sistemiyle dikkat çeken bir restoran var: El Tintero. Burada klasik anlamda masaya gelen bir garsondan menü alıp sipariş vermiyorsunuz.
Bunun yerine tabaklar dolusu yemekle restoranın içinde hızla dolaşan garsonlar, ellerindeki yemeğin adını bağıra bağıra söylüyor. Beğendiğiniz bir tabak geçerken elinizi kaldırıyorsunuz, tabak önünüze geliyor. Kısacası burada yemek sipariş etmiyorsunuz, adeta kapıyorsunuz.
İşte detaylar.
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Bu Restoranda Sipariş Bağırarak ve El Kaldırarak Veriliyor
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Fiyatlar Tabağın Ölçüsüne Göre Değişiyor
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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