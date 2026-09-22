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Menü Yok, Sipariş Yok: Bu Restoranda Yemeğinizi Bağırarak Kazanıyorsunuz

Menü Yok, Sipariş Yok: Bu Restoranda Yemeğinizi Bağırarak Kazanıyorsunuz

İspanya
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 21:01
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İspanya'nın Malaga kentinde, sıra dışı servis sistemiyle dikkat çeken bir restoran var: El Tintero. Burada klasik anlamda masaya gelen bir garsondan menü alıp sipariş vermiyorsunuz.

Bunun yerine tabaklar dolusu yemekle restoranın içinde hızla dolaşan garsonlar, ellerindeki yemeğin adını bağıra bağıra söylüyor. Beğendiğiniz bir tabak geçerken elinizi kaldırıyorsunuz, tabak önünüze geliyor. Kısacası burada yemek sipariş etmiyorsunuz, adeta kapıyorsunuz.

İşte detaylar. 

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Bu Restoranda Sipariş Bağırarak ve El Kaldırarak Veriliyor

Bu Restoranda Sipariş Bağırarak ve El Kaldırarak Veriliyor

El Tintero'da klasik bir sipariş sistemi yok. Mutfak, gelen talebe göre değil, kendi ritmine göre yemek pişiriyor; hazır olan tabaklar doğrudan salona gönderiliyor.

Garsonlar da bu tabaklarla masalar arasında hızla dolaşarak ellerindeki yemeğin adını tekrar tekrar bağırıyor. Beğendiğiniz bir şey geçerken elinizi kaldırmanız yeterli oluyor; tabak anında önünüze bırakılıyor.

Sistem restoran tarafından “açık artırma” olarak tanımlansa da burada klasik müzayedelerdeki gibi fiyat artırma yapılmıyor. Garson yemeği duyuruyor ve ilk el kaldıran müşteri tabağı alıyor.

Haliyle hesap da siparişe değil, tabağa göre tutuluyor: Görevli, önünüzdeki boş tabakları sayıp hesabı çıkarıyor.

Fiyatlar Tabağın Ölçüsüne Göre Değişiyor

Fiyatlar Tabağın Ölçüsüne Göre Değişiyor

El Tintero'nun menüsü olmasa da imzası sayılan lezzetleri var: Kızarmış hamsi ve kalamar gibi küçük deniz ürünlerinden oluşan pescaíto frito, ızgara sardalya şişleri espetos, deniz ürünlü paella, ıstakoz, karides, midye ve kalamar gibi seçenekler sürekli elden ele dolaşıyor.

Fiyatlandırma da bu kadar sıra dışı! 

Fiyatlar yemeğin cinsine göre değil, tabağın boyutuna göre belirleniyor. Standart yuvarlak bir tabak yaklaşık 9 avro, daha uzun servis tabakları ise 14 avro civarında; deniz ürünleri ve daha özel lezzetler bu fiyatların üzerine çıkabiliyor.

Yani bir tabak dolusu hamsinin fiyatı, aynı boydaki başka bir yemekle neredeyse aynı oluyor.

Rezervasyon Yok, Sessizlik Yok: Malaga'nın Gürültülü Sofrası

Rezervasyon Yok, Sessizlik Yok: Malaga'nın Gürültülü Sofrası

El Tintero, Malaga'nın balıkçılık geleneğiyle bilinen El Palo semtinde, sahile sıfır noktada bulunuyor. Mekan o kadar büyük ki rezervasyon almıyor; kalabalık saatlerde burası bir restorandan çok canlı bir pazar yerine benziyor.

Ziyaretçiler mekanı 'gürültülü' kelimesiyle tanımlıyor: Karşınızdakiyle konuşmak için bağırmanız gerekebiliyor ama bu kaos aynı zamanda deneyimin en eğlenceli tarafı. Romantik bir akşam yemeği arayanlar için olmasa da iyi vakit geçirmek isteyenler için harika bir seçim.

El Palo'nun balıkçı teknelerinin kıyıya yanaştığı bir semt olduğu düşünülürse, El Tintero'nun kuşaklardır aynı taze balığı aynı sofraya taşıyan bir gelenek üzerine kurulu olduğu söylenebilir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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