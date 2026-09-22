Menü Yok, Sipariş Yok: Bu Restoranda Yemeğinizi Bağırarak Kazanıyorsunuz

El Tintero'da klasik bir sipariş sistemi yok. Mutfak, gelen talebe göre değil, kendi ritmine göre yemek pişiriyor; hazır olan tabaklar doğrudan salona gönderiliyor.

Garsonlar da bu tabaklarla masalar arasında hızla dolaşarak ellerindeki yemeğin adını tekrar tekrar bağırıyor. Beğendiğiniz bir şey geçerken elinizi kaldırmanız yeterli oluyor; tabak anında önünüze bırakılıyor.

Sistem restoran tarafından “açık artırma” olarak tanımlansa da burada klasik müzayedelerdeki gibi fiyat artırma yapılmıyor. Garson yemeği duyuruyor ve ilk el kaldıran müşteri tabağı alıyor.

Haliyle hesap da siparişe değil, tabağa göre tutuluyor: Görevli, önünüzdeki boş tabakları sayıp hesabı çıkarıyor.