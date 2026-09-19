Yellowstone'dan 26 Bini Aşkın Eşya Çıktı: Listede 280 Şapkadan 5 AirPods'a Yok Yok!
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Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki jeoloji ekibi, her yaz sonunda parkın gayzer ve sıcak su kaynaklarını tarayarak ziyaretçilerin geride bıraktığı eşyaları topluyor. Bu taramanın hem güvenlik hem de kaynakların korunması için yapıldığını belirten ekip, 2026 yazının sonunda yine dolu bir liste çıkardı. Toplananlar arasında 280'den fazla şapkadan AirPods'a, oyuncak arabalardan bir McDonald's oyuncağına kadar pek çok şaşırtıcı parça var.
İşte detaylar.
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280'den Fazla Şapka Çıktı
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Gözlükten Otel Kartına... Yok Yok!
2010'dan Kalma Bir Oyuncak da Çıktı
26 Binden Fazla Parça Toplandı
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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