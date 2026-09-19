Yellowstone'dan 26 Bini Aşkın Eşya Çıktı: Listede 280 Şapkadan 5 AirPods'a Yok Yok!

Jeoloji ekibinin 2026 yaz sezonunda park genelinde topladığı çöp miktarı 20 bin 100 parçayı aştı. Bunun yanında 5 bin 600 taş ve dal da sıcak su kaynaklarından çıkarıldı. USGS'ye göre bu tür kayalar ve dallar, ziyaretçilerin sık sık gayzerlerin içine attığı nesneler arasında yer alıyor. Ekip her yıl olduğu gibi bu yıl da toplanan malzemeleri türlerine göre ayırarak parkın arşivine kaydetti.

18 Doların Üzerinde Bozukluk

Sıcak su kaynaklarından çıkarılan bozuk paraların toplam değeri 18 doları aştı. Aralarında Kanada doları, euro, peso ve yen gibi farklı ülkelerin paraları da bulundu. USGS, ziyaretçilerin bu kaynaklara para atmayı bir dilek kuyusu gibi gördüğünü ancak yabancı maddelerin sıcak su kaynaklarındaki hassas ekosisteme zararlı alg ve bakteri taşıyabildiğini belirtiyor.