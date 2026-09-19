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Yellowstone'dan 26 Bini Aşkın Eşya Çıktı: Listede 280 Şapkadan 5 AirPods'a Yok Yok!

Yellowstone'dan 26 Bini Aşkın Eşya Çıktı: Listede 280 Şapkadan 5 AirPods'a Yok Yok!

Doğa
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.09.2026 - 17:56
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Yellowstone Ulusal Parkı'ndaki jeoloji ekibi, her yaz sonunda parkın gayzer ve sıcak su kaynaklarını tarayarak ziyaretçilerin geride bıraktığı eşyaları topluyor. Bu taramanın hem güvenlik hem de kaynakların korunması için yapıldığını belirten ekip, 2026 yazının sonunda yine dolu bir liste çıkardı. Toplananlar arasında 280'den fazla şapkadan AirPods'a, oyuncak arabalardan bir McDonald's oyuncağına kadar pek çok şaşırtıcı parça var. 

İşte detaylar.

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280'den Fazla Şapka Çıktı

280'den Fazla Şapka Çıktı

Jeoloji ekibinin 2026 yaz sezonunda park genelinde topladığı çöp miktarı 20 bin 100 parçayı aştı. Bunun yanında 5 bin 600 taş ve dal da sıcak su kaynaklarından çıkarıldı. USGS'ye göre bu tür kayalar ve dallar, ziyaretçilerin sık sık gayzerlerin içine attığı nesneler arasında yer alıyor. Ekip her yıl olduğu gibi bu yıl da toplanan malzemeleri türlerine göre ayırarak parkın arşivine kaydetti.

18 Doların Üzerinde Bozukluk

Sıcak su kaynaklarından çıkarılan bozuk paraların toplam değeri 18 doları aştı. Aralarında Kanada doları, euro, peso ve yen gibi farklı ülkelerin paraları da bulundu. USGS, ziyaretçilerin bu kaynaklara para atmayı bir dilek kuyusu gibi gördüğünü ancak yabancı maddelerin sıcak su kaynaklarındaki hassas ekosisteme zararlı alg ve bakteri taşıyabildiğini belirtiyor.

Gözlükten Otel Kartına... Yok Yok!

Gözlükten Otel Kartına... Yok Yok!

Sık rastlanan kayıplar arasında 54 lens kapağı, 47 saç lastiği, 36 güneş gözlüğü, 42 kalem ve 20 otel kartı yer aldı. Listeye 17 emzik de eklendi. Bu tür küçük eşyalar, ziyaretçilerin ceplerinden düşürdüğü ya da rüzgarla uçan parçalar olduğu tahmin ediliyor.

İşte En Çok Şaşırtanlar! 

Listenin en çok konuşulan kısmı ise sıra dışı buluntulardan oluşuyor. Ekip 5 AirPods, 3 Delta uçuş rozeti, 3 golf tiji, bir inhaler ve bir Uno kartı buldu. Ağız bakımıyla ilgili buluntular arasında 6 Invisalign plağı ve birkaç diş ipi çubuğu vardı, kozmetik tarafta ise 15 takma tırnak listeye girdi. Bunlara pembe parıltılı bir parça slime da eklendi.

2010'dan Kalma Bir Oyuncak da Çıktı

2010'dan Kalma Bir Oyuncak da Çıktı

Çocuk oyuncakları da listenin kabarık kısımlarından biri oldu. Ekip 8 küçük yarış arabası, 3 zıplayan top, 22 figür, 6 Junior Ranger rozeti, bir gökkuşağı renkli fidget spinner ve 2 lastik ördek buldu. Bunların arasında 2010 yılından kalma bir McDonald's oyuncağı ile 4 Pokemon kartı ve figürü de vardı. Ekibin en sevdiği buluntular arasında ise 7 anlık fotoğraf, 6 baskılı hatıra parası ve 2 santimetrelik minik bir Vampire Diaries kitabı bulunuyor.

26 Binden Fazla Parça Toplandı

26 Binden Fazla Parça Toplandı

USGS'nin açıkladığı rakamlara göre ekip, 2026 sezonunun eylül ayı başına kadar 26 binden fazla parça topladı. Yellowstone yetkilileri, sıcak su kaynaklarına herhangi bir eşya atmanın hem jeolojik oluşumlara zarar verdiğini hem de hidrotermal alanlardaki hassas yapıları etkileyebildiğini hatırlatıyor. 

Bakalım, yıl sonuna kadar Yellowstone Ulusal Parkı'nda daha neler birikecek! 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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