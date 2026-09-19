Karakter Analizine Göre Gitmen Gereken Ülkeyi Söylüyoruz!
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Herkesin seyahat hayali farklıdır. Kimisi kalabalık şehirlerin enerjisini sever, kimisi sakin sokaklarda kaybolmayı, kimisi de doğanın ortasında dünyadan uzaklaşmayı ister. Peki senin karakterin hangi ülkeyle gerçekten örtüşüyor?
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1. Tatil deyince aklına ilk olarak ne geliyor?
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2. Yeni bir ortama girdiğinde genellikle nasıl davranırsın?
3. Bir hafta boyunca hiçbir sorumluluğun olmasa ne yapardın?
4. İnsanlarda seni en çok etkileyen özellik hangisi?
5. Bir şehirde seni en çok ne kendine çeker?
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6. Seyahat ederken plan konusunda nasılsın?
7. Beklenmedik bir sorunla karşılaştığında ne yaparsın?
8. Kendini en çok hangi ortamda huzurlu hissedersin?
9. Bir akşamı nasıl geçirmek sana daha cazip gelir?
10. Hayatındaki kararları daha çok neye göre verirsin?
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İtalya
Japonya
Portekiz
İsviçre
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