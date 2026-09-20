Büyük Sel Her Yeri Sular Altında Bıraktı, Bir Hayvan Türünün Kaderi Değişti

1998'de Shishou rezervini de şiddetli bir sel vurdu ve geyikler çevredeki ormanlara dağıldı. Koruma ekipleri hayvanları toplamak yerine doğada hayatta kalıp kalamayacaklarını görmeyi tercih etti. Geyikler kısa sürede uyum sağladı; en kalabalık popülasyon bugün altı bin hayvanla Dafeng rezervinde, Shishou'da altı yüz ila bin, Nanhaizi'de ise yaklaşık iki yüz geyik yaşıyor. Dafeng rezervinin eski müdürü Yuhua Ding, popülasyonun hızla üreyip şimdilik hastalıksız kalmasını 'ideal' bulsa da 'yedi bin, bir tür popülasyonu için küçük bir sayı' diyerek temkinli olunması gerektiğini söylüyor.