Büyük Sel Her Yeri Sular Altında Bıraktı, Bir Hayvan Türünün Kaderi Değişti
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Çin'de bir zamanlar yaygın olan Père David geyiği, 1900 yılında doğada tükendi. Tür, İngiliz bir dükün Avrupa hayvanat bahçelerinden topladığı son 18 hayvanı Woburn Abbey'de bir araya getirmesi sayesinde yok olmaktan kurtuldu. 1998'de Shishou Rezervi'ni vuran bir sel, geyiklerin ormana dağılmasına yol açtı; yetkililer onları yakalamak yerine doğada hayatta kalıp kalamayacaklarını görmeyi tercih etti. Bugün Çin'de yaklaşık 7 bin Père David geyiği yaşıyor.
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Fransız misyoner Armand David, 1860'larda Pekin yakınlarındaki imparatorluk av alanında yüzden fazla geyik gördüğünü yazdı.
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1895'teki bir sel imparatorluk sürüsünü büyük ölçüde yok etti, Avrupa'ya gönderilen birkaç hayvan türü kurtardı.
Dükün torunu Robin Russell, 1985'te geyikleri Pekin'deki eski av alanına geri götürdü.
Bugün Çin'de yaklaşık 70 parkta toplam 7 bin civarı Père David geyiği yaşıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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