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Büyük Sel Her Yeri Sular Altında Bıraktı, Bir Hayvan Türünün Kaderi Değişti

Büyük Sel Her Yeri Sular Altında Bıraktı, Bir Hayvan Türünün Kaderi Değişti

Çin
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.09.2026 - 13:29
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Çin'de bir zamanlar yaygın olan Père David geyiği, 1900 yılında doğada tükendi. Tür, İngiliz bir dükün Avrupa hayvanat bahçelerinden topladığı son 18 hayvanı Woburn Abbey'de bir araya getirmesi sayesinde yok olmaktan kurtuldu. 1998'de Shishou Rezervi'ni vuran bir sel, geyiklerin ormana dağılmasına yol açtı; yetkililer onları yakalamak yerine doğada hayatta kalıp kalamayacaklarını görmeyi tercih etti. Bugün Çin'de yaklaşık 7 bin Père David geyiği yaşıyor.

İşte detaylar...

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Fransız misyoner Armand David, 1860'larda Pekin yakınlarındaki imparatorluk av alanında yüzden fazla geyik gördüğünü yazdı.

Fransız misyoner Armand David, 1860'larda Pekin yakınlarındaki imparatorluk av alanında yüzden fazla geyik gördüğünü yazdı.

Elaphurus davidianus türü 2 bin yıl önce Çin'de yaygındı, ama avlanma sayılarını tek bir sürüye kadar düşürmüştü. Fransız misyoner ve doğa bilimci Armand David, 1861'de bu sürünün yalnızca imparatorluk ailesine ait, silahlı korumalı bir av alanında yaşadığını öğrendi. David gizlice duvara tırmanıp sürüyü gördü ve bir mektubunda 'yüzden fazla hayvandan oluşan bir grup gördüm' diye yazdı. Kaçak yollarla elde ettiği bir post ve boynuzu Paris'teki doğa tarihi müzesine gönderdi.

1895'teki bir sel imparatorluk sürüsünü büyük ölçüde yok etti, Avrupa'ya gönderilen birkaç hayvan türü kurtardı.

1895'teki bir sel imparatorluk sürüsünü büyük ölçüde yok etti, Avrupa'ya gönderilen birkaç hayvan türü kurtardı.

1866'da Fransız ve Çinli yetkililer birkaç geyiğin Avrupa hayvanat bahçelerine gönderilmesine izin verdi. 1895'te imparatorluk av alanını vuran bir sel, Çin'deki son sürüyü büyük ölçüde yok etti. Birkaç yıl sonra Boksör İsyanı sırasında geriye kalan hayvanlar da avlanıp öldürüldü. Londra Zooloji Derneği başkanı ve Bedford Dükü Herbrand Russell, Avrupa'da kalan son on sekiz geyiği satın alıp Woburn Abbey'deki arazisinde bir araya getirdi.

Dükün torunu Robin Russell, 1985'te geyikleri Pekin'deki eski av alanına geri götürdü.

Dükün torunu Robin Russell, 1985'te geyikleri Pekin'deki eski av alanına geri götürdü.

Bugün yaşayan tüm Père David geyikleri, iki dünya savaşını güçlükle atlatan Woburn sürüsünün soyundan geliyor. Herbrand'ın büyük torunu Robin Russell, 1985'te yirmi geyiği Pekin'deki eski imparatorluk av alanına, bugünkü adıyla Nanhaizi Milu Parkı'na geri götürdü. Ertesi yıl Çin Ormancılık Bakanlığı ve WWF iş birliğiyle otuz dokuz geyik daha Dafeng Milu Parkı'na taşındı. 1993'te ise otuz dört geyik, orta Çin'deki Shishou Milu Doğal Koruma Alanı'na yerleştirildi.

Bugün Çin'de yaklaşık 70 parkta toplam 7 bin civarı Père David geyiği yaşıyor.

Bugün Çin'de yaklaşık 70 parkta toplam 7 bin civarı Père David geyiği yaşıyor.

1998'de Shishou rezervini de şiddetli bir sel vurdu ve geyikler çevredeki ormanlara dağıldı. Koruma ekipleri hayvanları toplamak yerine doğada hayatta kalıp kalamayacaklarını görmeyi tercih etti. Geyikler kısa sürede uyum sağladı; en kalabalık popülasyon bugün altı bin hayvanla Dafeng rezervinde, Shishou'da altı yüz ila bin, Nanhaizi'de ise yaklaşık iki yüz geyik yaşıyor. Dafeng rezervinin eski müdürü Yuhua Ding, popülasyonun hızla üreyip şimdilik hastalıksız kalmasını 'ideal' bulsa da 'yedi bin, bir tür popülasyonu için küçük bir sayı' diyerek temkinli olunması gerektiğini söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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