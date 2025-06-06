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Bursa'da Nesli Tükenmekte Olan Bozkurt Ormanda Dolaşırken Fotokapan ile Görüntülendi

Bursa'da Nesli Tükenmekte Olan Bozkurt Ormanda Dolaşırken Fotokapan ile Görüntülendi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
06.06.2025 - 17:52

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Fotokapan teknolojisinin son dönemlerdeki artan kullanımı, nesli tükenme tehlikesi altında olan birçok hayvan türünün görüntülenmesine ve ardından koruma altına alınmasına yardımcı oldu. Bu teknoloji sayesinde, doğadaki hayvanlar hakkında daha fazla bilgi edinme ve onları koruma altına alma fırsatı bulduk. Fotokapanlar, hayvanların doğal yaşam alanlarında rahatsız edilmeden gözlemlenmesine olanak sağlıyor. Bu sayede, nesli tükenme tehlikesi altındaki hayvanların yaşam alanları ve davranışları hakkında daha detaylı bilgi sahibi olabiliyoruz. Bu bilgiler, hayvanları koruma altına almak ve gelecek nesiller için onları korumak adına büyük önem taşıyor.

Bursa'da nesli tükenmekte olan Bozkurt, ormanda dolaşırken fotokapana yakalandı. O görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

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Buradan izleyebilirsiniz;

Fotokapanlar, doğa bilimleri ve vahşi yaşam araştırmalarında önemli bir yere sahip olan, hareket ve ısıya duyarlı kameralardır.

Fotokapanlar, doğa bilimleri ve vahşi yaşam araştırmalarında önemli bir yere sahip olan, hareket ve ısıya duyarlı kameralardır.

Bu cihazlar, genellikle ormanlık alanlar, dağlar veya diğer vahşi yaşam habitatlarına yerleştirilir ve geçen hayvanları otomatik olarak fotoğraflar veya video çeker. Bu sayede, araştırmacılar belirli bir bölgedeki hayvan popülasyonunu, davranışlarını ve hareketlerini izleyebilirler. Fotokapanlar, aynı zamanda kaçak avcılığı önlemek ve nadir veya tehdit altındaki türleri korumak için de kullanılır. Bu teknoloji, vahşi yaşamın daha iyi anlaşılmasına ve korunmasına yardımcı olur.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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