Müslüman Senatör Kucağında Bebeğiyle Kürsüye Çıktı: Diğer Senatörler Oyun Yaptı
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Avustralya Senatosu'nda sosyal medyanın gündemine oturan bir an yaşandı.
Batı Avustralya senatörü Fatima Payman, bebeği Aaliyah'ı da yanına alarak Senato salonuna geldi. Payman, kızı kucağındayken yasa tasarısı görüşmelerinde söz aldı; o konuşurken iki kadın senatör bebeği oyalamaya yardım etti. Görüntüler kısa sürede yayıldı.
O anları buradan izleyebilirsiniz:
İç ısıtan görüntüler tüm dünyada viral oldu.
Payman, görevdeyken doğum yapan ilk Batı Avustralya senatörü.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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