30 yaşındaki Payman, bu yıl kızı Aaliyah'ı dünyaya getirdi ve görevdeyken doğum yapan ilk Batı Avustralya senatörü oldu.

Afganistan'da doğan Payman, ailesi Taliban yönetiminden kaçtıktan sonra sekiz yaşında mülteci olarak Avustralya'ya geldi; aile bir süre Pakistan'da kaldıktan sonra Perth'e yerleşti. 2022'de Avustralya federal parlamentosuna seçilen ilk başörtülü kadın oldu.

Payman, 2024'te Filistin ve Gazze konusundaki tutum farkı nedeniyle iktidardaki İşçi Partisi'nden ayrıldı. Ardından kendi partisi Australia's Voice'u kurdu; o günden bu yana uygun fiyatlı çocuk bakımı, konut ve çalışan ailelere destek gibi başlıkları öne çıkarıyor.