11 Eylül Sözleriyle Tartışılan Aber Kawas Senatör Oldu: Oyların Yaklaşık Yüzde 75'ini Aldı

Tartışmanın kaynağı, Kawas'ın 2017'de katıldığı bir programda 11 Eylül saldırılarına ilişkin yaptığı konuşmaydı. Kısa bir bölümü seçim yarışı sırasında dolaşıma giren kayıtta, ABD'nin Orta Doğu politikalarına ve ülkedeki ırkçılık ile beyaz üstünlükçülük gibi yapısal sorunlara atıfta bulunduğu aktarıldı. Muhafazakâr medya organları sözleri 'Amerika'yı suçladı' çerçevesiyle yaydı.

Kawas ise bu bölümlerin bağlamından koparıldığını söyledi. Kasım 2025'te verdiği bir röportajda yapılan eleştirileri 'cherry-picked' (seçilerek öne çıkarılmış) olarak niteledi. Amacının, saldırıların ardından Müslümanların topluca sorumlu tutulmasına karşı çıkmak olduğunu ifade etti.

Kawas'ın o dönemi kişisel olarak da yaşadığı anlatılıyor. 11 Eylül'ün ardından dördüncü sınıftaydı ve New York'taki Müslüman toplulukta gözetim, sınır dışı edilme ve asılsız terör suçlamaları korkusunun yaygınlaştığını, sınıf arkadaşlarının kendisinden uzaklaşmaya başladığını aktarıyor.