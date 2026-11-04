11 Eylül Sözleriyle Tartışılan Aber Kawas Senatör Oldu: Oyların Yaklaşık Yüzde 75'ini Aldı
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New York Eyalet Senatosu'nun 12. bölgesi için 3 Kasım ara seçimlerinde sandığa giden Demokrat aday Aber Kawas, oyların yaklaşık yüzde 75'ini alarak koltuğu kazandı. Filistin asıllı siyasetçi, 2017'de 11 Eylül saldırılarına dair söyledikleri nedeniyle kampanya boyunca hedef alınmıştı.
Kawas, New York'ta eyalet yasama organına seçilen ilk Filistin asıllı kadın oldu.
2017'de bir programda söylediği 11 Eylül sözleri, seçim sürecinde yeniden gündeme taşındı.
Siyasete girmeden önce 15 yılı aşkın süre işçi, göçmen ve Filistin hakları için örgütlenme yaptı.
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de Kawas'ı destekleyen isimler arasındaydı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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