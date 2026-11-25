Patenti ilk fark eden Patentlyze oldu. 'Creating a channel of video experiences tailored to a user' (kullanıcıya özel video deneyimlerinden oluşan bir kanal oluşturma) başlığını taşıyan belge, 'My Channel' adlı bir konsepti tarif ediyor. İnsan oyuncuların ve yazarların ürettiği programlar yerine, izleyiciye kişiselleştirilmiş reklamlarla dolu yapay zeka hikâyeleri akıtılıyor.

Sistemin çalışması için üç tür bilgi gerekiyor: izleme tercihleri, cihazın bulunduğu bağlam ile dil ayarı ve yaş gibi demografik veriler. Bunlar bir büyük dil modeline, yani ChatGPT gibi sohbet botlarının arkasındaki yapay zeka türüne talimat olarak veriliyor ve ortaya video çıkıyor.

Daha da dikkat çekeni, sistemin kullanıcının fotoğraflarını ve ses kayıtlarından alınan parçaları birleştirerek sanal bir avatar üretmesi. Bu avatar, patentte geçen ifadeyle videonun tamamında 'başrol karakter' olarak yer alıyor.