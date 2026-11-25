Gerçek Hayatta Black Mirror: Google, Başrolde Sizin Olduğunuz Yapay Zeka TV Kanalına Patent Başvurusu Yaptı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Black Mirror'ın 'Joan Is Awful' bölümünde Streamberry adlı bir platform, hayatı yapay zekayla diziye dönüştürülen bir kadının hikâyesini anlatıyordu. Google'ın patent başvurusu o kurguyu akla getiriyor: Şirket, her programın başrolünde izleyicinin kendisinin yer aldığı, 7/24 yayın yapan yapay zeka destekli bir TV kanalı için başvuruda bulundu.
Kaynak: Daily Mail
Google'ın "My Channel" patenti, izleyicinin kişisel verileriyle ona özel diziler üretmeyi hedefliyor.
Black Mirror'da Salma Hayek'in yapay zeka versiyonu, hayatı dizi yapılan bir kadını canlandırıyordu.
Yapay zeka videolarının arasına, "ad stitcher" adlı sistemle hedefli reklamlar yerleştirilecek.
Yapay zeka içeriğe adanmış kanallar şimdiden yayında, ancak Google kanalın ne zaman geleceğini söylemedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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