Dolandırıcıların Yapay Zeka Fotoğraflarıyla Tehdit Ettiği Kişileren 14.800 TL İstemesi Gündem Oldu
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Eski haber spikerlerinden Hande Karacasu’nun sosyal medya hesabından paylaştığı “Genç erkekler yapay zeka ile oluşturulmuş fotoğraflar ile tehdit ediliyor ve para isteniyor” mesajını yüzlerce mesaj yağdı.
Kendilerine ya da yakınlarına gelen tehditleri anlatan kişiler dolandırıcıların yöntemlerini ifşa etti. Paylaşılan fotoğraflarda dolandırıcıların istediği 14.800 TL de dikkatlerden kaçmadı.
İşte Hande Karacasu’nun paylaşımı ve kendisine gelen yanıtlardan bazıları:
Hande Karacasu'nun X hesabından yaptığı paylaşım:
İşte gelen cevaplardan bazıları 👇
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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