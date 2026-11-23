Emekli Maaşını Tehlikeye Atan Kritik Süre
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Emeklilikte Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) kontrol muayenesi davetiyesi geldiğinde yerini ciddi bir kaygıya bırakabiliyor. Özellikle maluliyet veya çalışma gücü kaybı nedeniyle aylık bağlanan binlerce kişi için sürecin nasıl işlediğini bilmek, gelir kaybının önüne geçmenin ilk adımıdır. SGK uzmanı İsa Karakaş, 'Emekli maaşınız tehlikede mi?' sorusunu sordu ve kritik uyarılarda bulundu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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