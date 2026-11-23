Uygulama tüm emeklileri kapsamaz; ağırlıklı olarak SSK ve Bağ-Kur kapsamında malullük aylığı alanlar, çalışmaya başlamadan önce malul olduğu için erken yaşlılık aylığı bağlananlar, çalışma gücünü yüzde 40 ile yüzde 59 arasında kaybettiği için yaşlılık aylığı alanlar, iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlar ve maluliyeti nedeniyle yetim aylığı ya da geliri bağlanan çocuklar bu kapsamdadır.

SGK’nın sevk kararı üç temel nedene dayanır: Kurum Sağlık Kurulu’nun hastalığın seyrini izlemek istemesi, verilen sağlık kararına itiraz edilmesi ya da SGK denetim elemanlarının incelemeleri sırasında -özellikle usulsüz ve sahte raporlara yönelik denetimlerde şüphe- veya ek değerlendirme ihtiyacı doğması.