Zeytinde Tarihi Rekolte: Fabrika Önünde 30 Saatlik Kuyruk, İşletmelerden "Hasadı Yavaşlatın" Çağrısı
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Zeytinde bu yıl tarihin en yüksek rekoltesi bekleniyor: Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'ne (UZZK) göre üretim 4 milyon 30 bin tona ulaşacak. Yağ fabrikalarının önünde zeytin yüklü araçlar 30 saate varan sıra beklerken işletmeler üreticilere hasadı yavaşlatma çağrısı yaptı. Bolluk, beraberinde fiyat ve maliyet tartışmasını da getirdi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fabrikaların önünde zeytin yüklü araçlar 30 saate varan sıra bekliyor, işletmeler hasadın yavaşlatılmasını istiyor.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kuyruk D-400 Karayolu'na kadar uzandı, zeytinyağı fiyatı 250-300 liradan 200 liraya geriledi.
Bu yıl beklenen 4 milyon 30 bin tonluk rekolte, Türkiye'yi zeytinde dünya sıralamasının üst basamaklarına taşıyor.
Ancak rekolte çiftçiyi sevindirmedi: zeytinyağının maliyeti 250 liraya dayanırken piyasa fiyatı 170-180 lirada kaldı.
Ağaç sayısı 25 yılda 97 milyondan 211 milyona çıktı, meyve vermeyen ağaçlar devreye girince üretim katlanabilir.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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