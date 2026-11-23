UZZK Başkanı Mustafa Tan'ın açıkladığı tahmine göre 2026-2027 sezonunda toplam zeytin rekoltesi 4 milyon 30 bin ton olacak. Bunun 588 bin tonu zeytinyağına, 1 milyon 163 bin tonu sofralık zeytine ayrılacak. Önceki rekor 2024'teki 3 milyon 750 bin tondu.

MARMARABİRLİK (Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği) Başkanı Ali Yıldız, birliğin 64 bin ton zeytin alarak tarihinin en yüksek alım miktarına ulaşmayı hedeflediğini söyledi. Yıldız'a göre Bursa ve Balıkesir'de yaklaşık 400 bin ton rekolte bekleniyor. Yıldız, '4 milyon tonluk rekolteyle dünya sıralamasında ikinci sıradaki yerimizi aldık' dedi ve zeytinyağı için yeni tesislerin kurulmaya başlandığını ekledi.