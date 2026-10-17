Her Seferinde Farklı Marka: Hileli Zeytinyağı Listesinde Aynı İsim 132. Kez Çıktı

Sözcü'nün haberine göre işletmenin sahibi Sabri Akın. Akın'ın şirketleriyle ilişkilendirilen tağşiş kayıtlarının toplamı, son eklemeyle birlikte 132'ye çıktı. Bağlantılı olduğu belirtilen SSC Grup Tarım Gıda ve Onay Ticaret, bugüne kadar farklı marka adlarıyla satışa sunulan 71 zeytinyağı ürünüyle bakanlık listelerinde yer aldı.

Zeytinyağına karıştırıldığı belirlenen yağlar da tek tip değil. Ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı, farklı partilerde karşılaşılan karışımlar arasında sayılıyor.

Geçmiş kayıtlar da benzer bir tablo ortaya koyuyor. 28 Nisan 2025 tarihli listede 'Ayvalık Kooperatif' markalı erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında hem daha düşük kaliteli zeytinyağı hem de tohum yağı karışımı tespit edilmişti. 15 Ağustos 2025'teki duyuruda ise 'Ayvalık İncisi' markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağı bulunmuştu.