Her Seferinde Farklı Marka: Hileli Zeytinyağı Listesinde Aynı İsim 132. Kez Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine eklenen yeni bir zeytinyağı, aynı işletme ağının uzun süredir devam eden kayıtlarını yeniden gündeme taşıdı. Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın 'Ayvalık Doğal' markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağı karışımı tespit edildi. Sözcü'nün derlemesine göre aynı isimle bağlantılı şirketlerin listedeki kayıt sayısı 132'ye ulaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
5 litrelik natürel sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırılmış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Farklı marka adlarıyla 71 zeytinyağı ürünü bakanlık listesine girdi.
Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın