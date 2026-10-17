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Her Seferinde Farklı Marka: Hileli Zeytinyağı Listesinde Aynı İsim 132. Kez Çıktı

Her Seferinde Farklı Marka: Hileli Zeytinyağı Listesinde Aynı İsim 132. Kez Çıktı

Gıda Zeytinyağı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
17.10.2026 - 14:36
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesine eklenen yeni bir zeytinyağı, aynı işletme ağının uzun süredir devam eden kayıtlarını yeniden gündeme taşıdı. Bursa'da faaliyet gösteren bir firmanın 'Ayvalık Doğal' markalı natürel sızma zeytinyağında tohum yağı karışımı tespit edildi. Sözcü'nün derlemesine göre aynı isimle bağlantılı şirketlerin listedeki kayıt sayısı 132'ye ulaştı.

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5 litrelik natürel sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırılmış.

5 litrelik natürel sızma zeytinyağına tohum yağı karıştırılmış.

Bakanlığın 12 Ekim 2026 tarihli güncellemesinde, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde faaliyet gösteren Onay Ticaret'e ait 'Ayvalık Doğal' markalı ürün yer aldı. 012 parti numaralı, 5 litrelik ambalajlarda satılan natürel sızma zeytinyağında yapılan analizlerde tohum yağı karışımı bulundu.

Natürel sızma zeytinyağı, zeytinden yalnızca mekanik yöntemlerle elde edilen ve en üst kalite sınıfında kabul edilen yağ. Bu sınıftaki bir ürüne daha ucuz bitkisel yağların katılması mevzuatta 'tağşiş' olarak tanımlanıyor ve tespit edilen ürünler, firma adı ve parti numarasıyla birlikte kamuoyuna duyuruluyor.

Ürünün adında zeytinyağıyla özdeşleşen Ayvalık geçse de, listeye göre ürünü piyasaya süren işletme Bursa merkezli.

Farklı marka adlarıyla 71 zeytinyağı ürünü bakanlık listesine girdi.

Farklı marka adlarıyla 71 zeytinyağı ürünü bakanlık listesine girdi.

Sözcü'nün haberine göre işletmenin sahibi Sabri Akın. Akın'ın şirketleriyle ilişkilendirilen tağşiş kayıtlarının toplamı, son eklemeyle birlikte 132'ye çıktı. Bağlantılı olduğu belirtilen SSC Grup Tarım Gıda ve Onay Ticaret, bugüne kadar farklı marka adlarıyla satışa sunulan 71 zeytinyağı ürünüyle bakanlık listelerinde yer aldı.

Zeytinyağına karıştırıldığı belirlenen yağlar da tek tip değil. Ayçiçeği, pamuk, aspir, kanola, keten tohumu ve susam yağı, farklı partilerde karşılaşılan karışımlar arasında sayılıyor.

Geçmiş kayıtlar da benzer bir tablo ortaya koyuyor. 28 Nisan 2025 tarihli listede 'Ayvalık Kooperatif' markalı erken hasat soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağında hem daha düşük kaliteli zeytinyağı hem de tohum yağı karışımı tespit edilmişti. 15 Ağustos 2025'teki duyuruda ise 'Ayvalık İncisi' markalı 5 litrelik natürel sızma zeytinyağında tohum yağı bulunmuştu.

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Sahte zeytinyağı nasıl anlaşılır?

Sektör temsilcileri, zeytinyağındaki hilenin renge bakarak anlaşılamayacağını, piyasa fiyatının belirgin biçimde altında satılan ürünlere temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguluyor. Tat ve kokudaki yabancılık da şüphe uyandırması gereken işaretler arasında gösteriliyor. Özellikle büyük ambalajlı ürünlerde, satın almadan önce listenin kontrol edilmesi öneriliyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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