Zeytinyağının Kalitesini Sessizce Bozan 5 Saklama ve Kullanım Hatası

Zeytinyağının duman noktası yaklaşık 210 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu sınıra yaklaşıldığında ya da aşıldığında yağın yapısı bozulmaya başlıyor. Çok yüksek ısıda uzun süre kızartma yapmak, polifenol gibi değerli bileşenlerin azalmasına yol açabiliyor. Bu nedenle soğuk sıkım zeytinyağlarını salatalarda, soğuk mezelerde ve pişmiş yemeklerin üzerine gezdirerek kullanmak lezzetini ve değerini korumanın en kolay yolu. Kızartma gibi işlemler için ise daha ısıya dayanıklı yağları tercih etmek mümkün.