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Zeytinyağının Kalitesini Sessizce Bozan 5 Saklama ve Kullanım Hatası

Zeytinyağının Kalitesini Sessizce Bozan 5 Saklama ve Kullanım Hatası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 16:49
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Zeytinyağı mutfağın en değerli ürünlerinden biri ama sofraya gelene kadar veya evde geçirdiği sürede yapılan küçük hatalar kalitesini düşürebiliyor. Polifenol ve antioksidan bakımından zengin olan bu yağ, ambalaja, ışığa ve sıcaklığa karşı oldukça hassas. Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol da tüketicilerin en sık yaptığı yanlışlara değindi. Peki zeytinyağının değerini sessizce azaltan bu 5 hata neler?

Kaynak: Sözcü

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Zeytinyağını plastik kapta saklamak kaliteyi etkileyebilir.

Zeytinyağını plastik kapta saklamak kaliteyi etkileyebilir.

Zeytinyağı yapısı gereği temas ettiği ambalajla etkileşime girebilen bir gıda. Plastik kaplardan bazı kimyasal bileşenlerin yağa geçebileceği düşünüldüğü için uzmanlar ürünün cam ya da teneke gibi nötr malzemelerde saklanmasını öneriyor. Bu nedenle büyük plastik bidonlarda satılan yağı almışsanız, evde kullanacağınız kısmı koyu renkli cam şişeye aktarmak akıllıca bir seçim olabilir. Özellikle uzun süre bekleyecek yağlarda ambalaj seçimi kalite açısından büyük önem taşıyor.

Işık alan şeffaf şişe zeytinyağının en büyük düşmanlarından biri.

Işık alan şeffaf şişe zeytinyağının en büyük düşmanlarından biri.

Işık, zeytinyağındaki faydalı bileşenlerin parçalanmasını hızlandırabiliyor. Bu yüzden şeffaf şişelerde duran yağın tadı ve besin değeri zamanla azalabiliyor. Koyu renkli cam şişeler ve teneke kutular ışığı büyük ölçüde engellediği için tercih ediliyor. Mutfak tezgâhında, özellikle pencere kenarında bırakılan şişeler bu açıdan en riskli konumlardan biri. Yağı kullandıktan sonra her seferinde dolaba kaldırmak küçük ama etkili bir alışkanlık.

Zeytinyağı ocak yanında değil, serin ve karanlık bir dolapta durmalı.

Zeytinyağı ocak yanında değil, serin ve karanlık bir dolapta durmalı.

Şişenin türü fark etmeksizin zeytinyağı sıcaklıktan etkileniyor. Ocağın yanında, fırının üstünde ya da güneş alan bir rafta duran şişe hızla zarar görebiliyor. Uzmanlar yağın serin, karanlık ve sıcaklığı çok değişmeyen bir dolapta saklanmasını öneriyor. İdeal sıcaklık genellikle 18 ila 24 derece arasında kabul ediliyor. Buzdolabı ise zorunlu bir seçenek değil, çünkü soğukta yağ bulanıklaşıp kısmen katılaşabiliyor. Oda sıcaklığına gelince eski haline dönüyor ama sürekli soğuk ve ılık arasında gidip gelmesi pek önerilmiyor.

Çok yüksek ısı zeytinyağının değerli bileşenlerini azaltabilir.

Çok yüksek ısı zeytinyağının değerli bileşenlerini azaltabilir.

Zeytinyağının duman noktası yaklaşık 210 dereceye kadar çıkabiliyor. Bu sınıra yaklaşıldığında ya da aşıldığında yağın yapısı bozulmaya başlıyor. Çok yüksek ısıda uzun süre kızartma yapmak, polifenol gibi değerli bileşenlerin azalmasına yol açabiliyor. Bu nedenle soğuk sıkım zeytinyağlarını salatalarda, soğuk mezelerde ve pişmiş yemeklerin üzerine gezdirerek kullanmak lezzetini ve değerini korumanın en kolay yolu. Kızartma gibi işlemler için ise daha ısıya dayanıklı yağları tercih etmek mümkün.

Üretim tarihine bakmak da önemli.

Üretim tarihine bakmak da önemli.

Zeytinyağı zamanla tazeliğini yitiriyor. Satın alırken ambalajın üzerindeki üretim tarihine bakmak, uzun süredir rafta bekleyen stoklardan uzak durmaya yardımcı oluyor. Tazeliğini kaybetmiş yağ, aynı ambalajda olsa bile tat ve aroma bakımından beklenen kaliteyi vermeyebiliyor. Şişeyi açtıktan sonra kapağını sıkıca kapatmak ve makul bir sürede tüketmek de kaliteyi korumak için önem taşıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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