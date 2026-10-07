Zeytinyağının Kalitesini Sessizce Bozan 5 Saklama ve Kullanım Hatası
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Zeytinyağı mutfağın en değerli ürünlerinden biri ama sofraya gelene kadar veya evde geçirdiği sürede yapılan küçük hatalar kalitesini düşürebiliyor. Polifenol ve antioksidan bakımından zengin olan bu yağ, ambalaja, ışığa ve sıcaklığa karşı oldukça hassas. Tadım uzmanı ve Yüksek Gıda Mühendisi Elif Erol da tüketicilerin en sık yaptığı yanlışlara değindi. Peki zeytinyağının değerini sessizce azaltan bu 5 hata neler?
Kaynak: Sözcü
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Zeytinyağını plastik kapta saklamak kaliteyi etkileyebilir.
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Işık alan şeffaf şişe zeytinyağının en büyük düşmanlarından biri.
Zeytinyağı ocak yanında değil, serin ve karanlık bir dolapta durmalı.
Çok yüksek ısı zeytinyağının değerli bileşenlerini azaltabilir.
Üretim tarihine bakmak da önemli.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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