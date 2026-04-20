Buzdolabına Koyduğunuzda Zehre Dönüşen 8 Yiyecek: Uzmanlar Uyardı!

Patatesin buzdolabında saklanması, bilimsel açıdan en fazla belgelenen tehlikelerden biridir. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), patateslerin buzdolabında saklanmasının pişirme sırasında akrilamid oluşumunu artırabileceğini açıkça uyarı olarak yayımlamış; patateslerin buzdolabı yerine serin ve karanlık bir dolap ya da kiler gibi yerlerde saklanması gerektiğini belirtmiştir.

Peki akrilamid neden tehlikelidir? Patatesler 120°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda kızartma, kavurma veya fırınlama gibi yüksek ısı gerektiren yöntemlerle pişirildiğinde, doğal şekerleri ve asparagin amino asidi kimyasal bir dönüşüme uğrayarak akrilamid bileşiğini oluşturur. FDA bu bileşiği potansiyel bir insan kanserojen maddesi olarak tanımlamaktadır.

Belçika, Hollanda ve Fransa'da yürütülen bilimsel bir araştırma, 4°C'de (buzdolabı sıcaklığı) saklanan patateslerin 8°C'de saklananlarla kıyaslandığında çok daha yüksek düzeyde indirgeyici şeker biriktirdiğini ve bu durumun akrilamid oluşumunu belirgin biçimde artırdığını göstermiştir.

Doğru Saklama: Serin, karanlık ve havadar bir kiler ya da dolap.