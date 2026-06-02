Taşacak Bu Deniz’in Sezon Finaline Yönetmenden Heyecanlandıran Yorum Geldi

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.06.2026 - 13:16
TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz, ilk sezonunda elde ettiği başarıyla yılın en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başardı. Yayın hayatına başladığı günden bu yana geniş bir izleyici kitlesine ulaşan dizi, her hafta reytinglerde adından söz ettirdi. Özellikle cuma akşamları ekran başındaki seyircinin ilk tercihlerinden biri haline gelen yapım, sezon boyunca gündemden düşmedi. Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken dizi için şimdi sezon finali heyecanı yaşanıyor. Taşacak Bu Deniz, 31. bölümüyle ilk sezonuna ara vermeye hazırlanıyor. Yayınlanan sezon finali fragmanı kısa sürede izleyicilerin ilgisini çekti. Fragmanın ardından gelen bir yorum ise merakı daha da artırdı.

Sezon boyunca birçok önemli olaya sahne olan Taşacak Bu Deniz, ilk bölümünden itibaren güçlü çıkış yapan yapımlar arasında yer aldı.

Karadeniz atmosferini ekrana taşıyan dizi, hem hikayesi hem de karakterleriyle geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Özellikle Adil karakteriyle izleyici karşısına çıkan Ulaş Tuna Astepe performansıyla sık sık gündeme geldi. Dizinin başrollerinde yer alan Deniz Baysal da canlandırdığı karakterle hikayenin en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Bunun yanında Ava Yaman, Burak Yörük ve dizinin diğer oyuncuları da sezon boyunca öne çıkan performanslar sergiledi. Her bölümde yeni gelişmelerin yaşandığı yapım, sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Şimdi ise gözler sezon finali bölümüne çevrilmiş durumda.

Yayınlanan fragman, dizinin takipçileri arasında büyük merak yarattı. Fragmanda yer alan sahneler, yeni bölümde önemli gelişmeler yaşanacağının sinyalini verdi. Birçok kişi sezon finalinin dizinin şimdiye kadarki en güçlü bölümlerinden biri olacağını düşünüyor.

Merakı artıran gelişmelerden biri de dizinin yönetmeni Çağrı Bayrak’ın yaptığı yorum oldu. Bayrak, sezon finali fragmanının ardından yaptığı değerlendirmede “Nefis bir final geliyor” ifadelerini kullandı. Bu kısa yorum bile dizinin takipçileri arasında geniş yankı uyandırdı. Yönetmenin sözleri, final bölümünde izleyicileri sürpriz gelişmelerin beklediği şeklinde yorumlandı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda da bu yorumun ardından beklentinin daha da yükseldiği görüldü.

İşte Taşacak Bu Deniz’in Sezon Finali Fragmanı 👇

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
