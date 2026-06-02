article/comments
article/share
Haberler
TV
ATV Dizisi Altı Üstü İstanbul’un Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

ATV Dizisi Altı Üstü İstanbul’un Yayın Tarihi Belli Oldu: İlk Bölüm İçin Geri Sayım Başladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
02.06.2026 - 12:29
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Yeni sezonun dikkat çeken yapımları arasında gösterilen Altı Üstü İstanbul için beklenen gelişme yaşandı. Uzun süredir hazırlıkları devam eden dizinin yayın tarihi netleşmeye başladı. Tanıtımlarıyla izleyicinin dikkatini çeken yapım, ekran yolculuğu öncesinde merak uyandırmayı başardı. Özellikle oyuncu kadrosu nedeniyle dizi şimdiden konuşulan projeler arasında yer alıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak yapımın ilk bölüm tarihiyle ilgili kulis bilgileri de gündeme geldi. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

NTC Medya tarafından hazırlanan Altı Üstü İstanbul, yeni sezonda ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

NTC Medya tarafından hazırlanan Altı Üstü İstanbul, yeni sezonda ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak.

Dizinin yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar oturuyor. Senaryo ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız imzası taşıyor. İstanbul’un farklı yüzlerini ve farklı hayatlarını aynı hikayede buluşturacak yapım, özellikle genç karakterlerin yaşadığı mücadeleleri merkeze alacak. Son günlerde yayınlanan tanıtımlar da izleyicilerin ilgisini çekmiş durumda. Diziyle ilgili paylaşılan her yeni detay sosyal medyada geniş yankı buluyor.

Kulislerden gelen bilgilere göre Altı Üstü İstanbul’un ilk bölümü 15 Haziran Pazartesi akşamı ekranlarda olacak.

Kulislerden gelen bilgilere göre Altı Üstü İstanbul’un ilk bölümü 15 Haziran Pazartesi akşamı ekranlarda olacak.

Dizinin merkezinde Emir karakteri yer alıyor. Rahimcan Kapkap’ın hayat vereceği Emir, arkadaşlarıyla birlikte hayallerinin peşinden giderken kendisini zorlu olayların içinde bulacak. Güç, para ve ihanet gibi temalar hikayenin önemli parçalarını oluşturacak. Genç karakterlerin yaşadığı sınavlar dizinin temel çatışmalarından biri olacak.

Rahimcan Kapkap’ın yanı sıra Altı Üstü İstanbul’un kadrosunda Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner yer alıyor. Geniş oyuncu kadrosuyla öne çıkan yapımda birçok farklı hikaye aynı çatı altında buluşacak. Dizide ayrıca Sena Mia Kalıp, Sezer Arıçay, Halil İbrahim Kurum, Doğan Can Sarıkaya, Kaan Akkaya, Efe Can Taşdelen, Can Kızıltuğ, İpek Çiçek, Oğulcan Çiftçioğlu, Şebnem Dokurel, Soner Cuger ve Yusuf Baymaz da yer alıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın