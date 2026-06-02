Bu Mezar 100 Bin Yıl Boyunca Mühürlenecek: Dünyanın İlk Nükleer Mezarlığı Olacak

STUK uzmanları Onkalo projesi için geleceğe yönelik 1 milyon yıllık risk senaryolarını değerlendiriyor. İlk 10 bin yıl boyunca kapsüllerin sağlam kalmasının kritik önem taşıdığı belirtilirken; en büyük uzun vadeli riskler bakır kapsüllerin korozyona uğraması veya gelecekteki buzul çağlarında yaşanabilecek depremler olarak görülüyor. Fransa gibi ülkelerde benzer yer altı depolama planları güçlü protestolarla karşılaşırken, Onkalo projesi Finlandiya halkından geniş bir destek alıyor. Sosyal Bilimler Profesörü Matti Kojo, geçmişteki yerel itirazların zamanla yerini düzenleyici kurumlara yönelik yüksek bir güvene bıraktığını aktarırken, Finlandiya Doğa Koruma Derneği ise binlerce yıllık bu süreç için kesin bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini savunuyor.