article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bu Mezar 100 Bin Yıl Boyunca Mühürlenecek: Dünyanın İlk Nükleer Mezarlığı Olacak

Bu Mezar 100 Bin Yıl Boyunca Mühürlenecek: Dünyanın İlk Nükleer Mezarlığı Olacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 12:14
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Finlandiya, nükleer enerjinin en büyük sorunlarından biri olan radyoaktif atıkların depolanması konusunda tarihi bir adıma imza atıyor. Ülkenin güneybatısındaki Eurajoki bölgesinde, yerin 433 metre altında inşa edilen 'Onkalo' adlı kalıcı jeolojik depolama tesisinde operasyonların başlaması bekleniyor. Yaklaşık 1,9 milyar yıllık istikrarlı temel kayanın içine oyulan tesis, nükleer santrallerin kurulmaya başlandığı 1950'li yıllardan bu yana küresel bir çevre sorunu haline gelen nükleer atıkların güvenli bir şekilde saklanması için ilk yer altı çözümü olarak öne çıkıyor.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

Kaynak: https://tem.fi/en/posivas-operating-l...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tesisin resmi onay süreçleri tamamlanarak işletme aşamasına geçiliyor

Tesisin resmi onay süreçleri tamamlanarak işletme aşamasına geçiliyor

Finlandiya Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Otoritesi (STUK), haziran ayında gerçekleştireceği son değerlendirmeyle tesise yönelik resmi onayını sunmayı planlıyor. Nükleer operatör Teollisuuden Voima Oyj (TVO) Üst Yöneticisi Philippe Bordarier, tesisteki operasyonların bu yılın sonunda ya da en geç gelecek yılın başında başlayacağını öngörüyor. İlk etapta yakın konumdaki Olkiluoto Nükleer Santrali'nin su havuzlarında soğutulan yüksek seviyeli atıkların buraya taşınması hedefleniyor. Yaklaşık 1 milyar avro maliyetle 2004 yılından bu yana inşası süren Onkalo, Finlandiya'daki beş nükleer reaktörden çıkan 6 bin 500 ton uranyumu kalıcı olarak barındırma kapasitesiyle dikkat çekiyor.

Atıkların yüz bin yıl boyunca doğadan izole edilmesi hedefleniyor

Atıkların yüz bin yıl boyunca doğadan izole edilmesi hedefleniyor

Kullanılmış nükleer yakıtların Onkalo'nun devasa tünel ağına yerleştirilmesi sürecinin 100 yıl boyunca devam etmesi planlanıyor. Depolama süreci tamamlandığında tesis, en az 100 bin yıl boyunca güvenli saklama sağlamak üzere tamamen mühürleniyor. Uzman kimyager Lauri Parviainen, atıkların on binlerce yıl boyunca yüksek düzeyde radyoaktif kalacağını, ancak bu sürenin sonunda yakıtın yapımında kullanılan doğal uranyum cevheriyle aynı radyasyon seviyesine gerileyeceğini ifade ediyor. Güvenliği maksimum düzeyde tutmak amacıyla korozyona dayanıklı bakır kapsüllere yerleştirilen yakıtlar, tünellerdeki deliklere indirilerek etrafları bentonit kiliyle dolduruluyor ve 300 metrelik tüneller çelik takviyeli beton tıpalarla kalıcı olarak kapatılıyor.

Uzun vadeli risk senaryolarına rağmen projeye yönelik kamuoyu desteği sürüyor

Uzun vadeli risk senaryolarına rağmen projeye yönelik kamuoyu desteği sürüyor

STUK uzmanları Onkalo projesi için geleceğe yönelik 1 milyon yıllık risk senaryolarını değerlendiriyor. İlk 10 bin yıl boyunca kapsüllerin sağlam kalmasının kritik önem taşıdığı belirtilirken; en büyük uzun vadeli riskler bakır kapsüllerin korozyona uğraması veya gelecekteki buzul çağlarında yaşanabilecek depremler olarak görülüyor. Fransa gibi ülkelerde benzer yer altı depolama planları güçlü protestolarla karşılaşırken, Onkalo projesi Finlandiya halkından geniş bir destek alıyor. Sosyal Bilimler Profesörü Matti Kojo, geçmişteki yerel itirazların zamanla yerini düzenleyici kurumlara yönelik yüksek bir güvene bıraktığını aktarırken, Finlandiya Doğa Koruma Derneği ise binlerce yıllık bu süreç için kesin bir güvenlik garantisi verilemeyeceğini savunuyor.

Ülkenin nükleer stratejisi kapsamında yeni reaktör planları yapılıyor

Ülkenin nükleer stratejisi kapsamında yeni reaktör planları yapılıyor

İklim ve Çevre Bakanı Sari Multala, nükleer yasalar uyarınca ülkede üretilen nükleer atıkların yine ülke sınırları içinde bertaraf edilmesinin zorunlu olduğunu hatırlatıyor. Geçmişte kullanılmış nükleer yakıtları Rusya'ya ihraç eden Finlandiya, mevcut sağ koalisyon hükümetinin öncelikleri doğrultusunda nükleer enerji kapasitesini artırmayı ve Küçük Modüler Reaktörler (SMR) inşa etmeyi değerlendiriyor. Bu yeni nesil reaktörlerden çıkacak atıkların nasıl yönetileceğine ilişkin stratejik değerlendirmenin ise önümüzdeki yılın mart ayına kadar tamamlanması bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın