Meşhur Balina Timmy Gündemden Düşmüyor: Başsavcılığa Suç Duyurusu Yağıyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
02.06.2026 - 11:39
Almanya’da defalarca karaya vurduktan sonra taşındığı Kuzey Denizi'nde hayatını kaybeden kambur balina Timmy ile ilgili hukuki süreç yeni bir boyut kazandı. Baltık Denizi kıyılarında başlayan ve tartışmalar eşliğinde son bulan kurtarma operasyonunun ardından, Schwerin Başsavcılığına çok sayıda suç duyurusu ulaştı.

Başsavcılık gelen şikayet dilekçelerinin sayısının üç haneli rakamlara ulaştığını bildirdi

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin’de bulunan Başsavcılık, Timmy’nin karaya ilk oturduğu günden ölümüne kadar geçen yasal süreçle ilgili yoğun bir başvuru dönemi geçiriyor. Başsavcılık sözcüsü Jonas Krüger, şikayetlerin sadece kendi eyaletleriyle sınırlı kalmayıp ülke genelinden yapıldığını, yetki alanı nedeniyle tüm dosyaların kendilerinde toplandığını belirtti. Bugüne kadar böylesi bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını ifade eden Krüger; dilekçeler arasında suç duyurularının yanı sıra yardım tekliflerinin ve balinalarla iletişim kurabildiğini iddia eden sıra dışı başvuruların da yer aldığını aktardı.

Uzmanların uyarılarına rağmen yapılan nakil operasyonu ölümle sonuçlandı

İlk olarak Mart ayında Baltık Denizi’nde tespit edilen ve sağlık durumu kötü olan kambur balina, uzmanların doğal akışına bırakılması yönündeki tavsiyelerine rağmen kamuoyu baskısı neticesinde taşındı. Özel bir girişim tarafından su dolu mavna eşliğinde Kuzey Denizi’ne nakledilen Timmy, bu süreçten kısa süre sonra canlılığını yitirdi. Balinanın cansız bedeni 14 Mayıs tarihinde Danimarka’nın Anholt Adası açıklarında tespit edildi. Danimarkalı yetkililer, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi işlemlerinin başlatıldığını duyurdu.

Süreç boyunca karar mekanizmasında yer alan tüm yetkililer hakkında yasal işlem talep edildi

Schwerin Başsavcılığı, kendilerine ulaştırılan suç duyurularının oldukça farklı ve çelişkili gerekçelere dayandığını açıkladı. Balinanın koruma altına alınmadığı ilk dönemde 'yardım yükümlülüğünün ihlal edildiği' savunulurken, nakil kararı sonrasında ise Hayvanları Koruma Yasası uyarınca hayvana zarar verildiği gerekçesiyle şikayette bulunuldu. Medyada yer alan haberlerin etkisiyle, eyalet Çevre Bakanı Till Backhaus, süreçte dahli bulunmayan Alman Deniz Müzesi çalışanları ve hatta olayla ilgisi saptanmayan eyalet Başbakanı Manuela Schwesig hakkında dahi yasal işlem yapılması istendi.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
