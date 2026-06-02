Meşhur Balina Timmy Gündemden Düşmüyor: Başsavcılığa Suç Duyurusu Yağıyor

Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin başkenti Schwerin’de bulunan Başsavcılık, Timmy’nin karaya ilk oturduğu günden ölümüne kadar geçen yasal süreçle ilgili yoğun bir başvuru dönemi geçiriyor. Başsavcılık sözcüsü Jonas Krüger, şikayetlerin sadece kendi eyaletleriyle sınırlı kalmayıp ülke genelinden yapıldığını, yetki alanı nedeniyle tüm dosyaların kendilerinde toplandığını belirtti. Bugüne kadar böylesi bir yoğunlukla karşılaşmadıklarını ifade eden Krüger; dilekçeler arasında suç duyurularının yanı sıra yardım tekliflerinin ve balinalarla iletişim kurabildiğini iddia eden sıra dışı başvuruların da yer aldığını aktardı.