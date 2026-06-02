Diddy ve Daphne Joy Hakkındaki Video İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.06.2026 - 11:47
Sean 'Diddy' Combs hakkında aylardır devam eden davalar ve ortaya çıkan yeni iddialar dünya magazin gündeminin en sıcak başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Bu kez gündemi sarsan konu ise Diddy ile model Daphne Joy'un adının geçtiği öne sürülen bir video oldu. Sosyal medyada kısa sürede yayılan iddialar uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, olayın merkezindeki isimlerden Daphne Joy sessizliğini bozdu. Ünlü modelin yaptığı açıklamalar kadar, eski sevgilisi 50 Cent'in konuya ilişkin sert çıkışı da dikkat çekti. Taraflardan peş peşe gelen açıklamalar sosyal medyada büyük tartışma yaratırken, olayın perde arkasına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Sean "Diddy" Combs hakkında devam eden davalar ve yıllardır konuşulan skandallar gündemden düşmezken, bu kez ortaya atılan yeni bir video iddiası uluslararası magazin basınını hareketlendirdi.

Haziran ayının ilk günlerinde sosyal medyada dolaşıma girdiği öne sürülen görüntülerde Diddy'nin yanı sıra model Daphne Joy'un da yer aldığı iddia edildi. Olay kısa sürede dünya çapında gündem olurken, taraflardan peş peşe açıklamalar geldi.

İddiaların merkezindeki isimlerden biri olan Daphne Joy, sosyal medya hesabından yaptığı ve daha sonra sildiği uzun açıklamayla dikkat çekti. Joy, söz konusu görüntülerin kendi bilgisi ve rızası dışında kaydedildiğini öne sürdü. Ünlü model ayrıca videoda yer aldığı iddia edilen kişilerden birinin kendisinden görüntülerin yayımlanmaması karşılığında para talep ettiğini, bu talebi reddetmesinin ardından videonun internete sızdırıldığını iddia etti.

Daphne Joy açıklamasında yalnızca bununla da yetinmedi. Geçmişte yaşadığı ilişki dönemine gönderme yapan model, o süreçte psikolojik olarak sağlıklı bir durumda olmadığını ve çeşitli manipülasyonlara maruz kaldığını öne sürdü.

O günleri yeniden hatırlamanın kendisi için son derece zor olduğunu belirten Joy, yaşananların travmatik etkiler bıraktığını ifade etti.

Olayın ardından sessiz kalmayan isimlerden biri de 50 Cent oldu. Bilindiği üzere Daphne Joy, ünlü rapçinin oğlunun annesi. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan 50 Cent, Joy'un mağdur olduğu yönündeki açıklamalara katılmadığını açıkça dile getirdi. Ünlü rapçi, yaşanan olayların ortasında kalan asıl kişinin oğulları olduğunu savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı. 

Ayrıca, 50 Cent eski sevgilisi Daphne Joy'a karşı oğulları Sire'ın tek başına velayetini almak için hukuki süreç başlattı.

50 Cent'in velayet hamlesine öfkelenen Daphne Joy, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ünlü rapçiyi geçmişte kendisine cinsel istismar ve fiziksel şiddet uygulamakla suçladı. 

50 Cent, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve velayet davasında elini zayıflatmak için yapılmış bir misilleme olduğunu belirterek Daphne Joy'a karşı 1 milyon dolarlık bir iftira davası açtı.

Öte yandan söz konusu görüntülerin, geçmişte Diddy'nin adıyla anılan özel bir etkinlik sırasında kaydedildiği öne sürüldü. Daha önce VladTV'ye konuşan Sly Diggler isimli kişinin, Diddy ve Daphne Joy ile ilgili görüntülere sahip olduğunu iddia etmiş olması da yeniden gündeme geldi. 

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sean 'Diddy' Combs cephesinden ise söz konusu sızıntıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Hakkındaki davalar nedeniyle halihazırda cezaevinde bulunan ünlü müzik yapımcısının konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada büyüyen tartışmalar sürerken, olayın hukuki boyutunun önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum.
