Diddy ve Daphne Joy Hakkındaki Video İddiası Gündeme Bomba Gibi Düştü!

O günleri yeniden hatırlamanın kendisi için son derece zor olduğunu belirten Joy, yaşananların travmatik etkiler bıraktığını ifade etti.

Olayın ardından sessiz kalmayan isimlerden biri de 50 Cent oldu. Bilindiği üzere Daphne Joy, ünlü rapçinin oğlunun annesi. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan 50 Cent, Joy'un mağdur olduğu yönündeki açıklamalara katılmadığını açıkça dile getirdi. Ünlü rapçi, yaşanan olayların ortasında kalan asıl kişinin oğulları olduğunu savunarak dikkat çeken ifadeler kullandı.

Ayrıca, 50 Cent eski sevgilisi Daphne Joy'a karşı oğulları Sire'ın tek başına velayetini almak için hukuki süreç başlattı.

50 Cent'in velayet hamlesine öfkelenen Daphne Joy, Instagram hesabı üzerinden bir açıklama yaparak ünlü rapçiyi geçmişte kendisine cinsel istismar ve fiziksel şiddet uygulamakla suçladı.

50 Cent, bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu ve velayet davasında elini zayıflatmak için yapılmış bir misilleme olduğunu belirterek Daphne Joy'a karşı 1 milyon dolarlık bir iftira davası açtı.

Öte yandan söz konusu görüntülerin, geçmişte Diddy'nin adıyla anılan özel bir etkinlik sırasında kaydedildiği öne sürüldü. Daha önce VladTV'ye konuşan Sly Diggler isimli kişinin, Diddy ve Daphne Joy ile ilgili görüntülere sahip olduğunu iddia etmiş olması da yeniden gündeme geldi.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Sean 'Diddy' Combs cephesinden ise söz konusu sızıntıyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Hakkındaki davalar nedeniyle halihazırda cezaevinde bulunan ünlü müzik yapımcısının konuya ilişkin nasıl bir adım atacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Sosyal medyada büyüyen tartışmalar sürerken, olayın hukuki boyutunun önümüzdeki günlerde daha da netleşmesi bekleniyor.