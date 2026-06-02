Sevdam Karadeniz Dizisinde Kadın Başrol İçin Bomba İddia!

Elif Sude Yenidoğan
02.06.2026 - 11:55
Yeni sezon için hazırlıkları süren televizyon projeleri arasında yer alan Sevdam Karadeniz, oyuncu kadrosuyla gündemde kalmaya devam ediyor. Karadeniz’in doğal atmosferinde geçecek hikayesiyle dikkat çeken dizi için çalışmalar aralıksız sürüyor. Yapım ekibi bir yandan çekim hazırlıklarını yürütürken bir yandan da oyuncu kadrosunu şekillendiriyor. Özellikle başrol karakterlerini canlandıracak oyuncular uzun süredir merak ediliyordu. Kadın başrol için anlaştığı iddia edilen isim ise gündem oldu. Gelin detaylara geçelim…

NOW ekranlarında yayınlanacak olan Sevdam Karadeniz için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Mia Yapım imzası taşıyan dizinin hikayesi Karadeniz’de geçecek. Trabzon’da çekilecek yapımın yönetmen koltuğunda Aytaç Çiçek oturuyor. Dizinin senaryosunu ise Nuray Uslu kaleme alıyor. Daha önce erkek başrol karakteri için Emre Bey ile anlaşma sağlandığı açıklanmıştı. Başarılı oyuncunun dizide Kuzey Alazlı karakterine hayat vereceği öğrenilmişti. Bu gelişmenin ardından gözler Kuzey Alazlı’nın hikayesinde önemli yere sahip kadın karaktere çevrilmişti.

Sevdam Karadeniz dizisinde Emre Bey’in partneri olarak Aslıhan Malbora ile anlaşma sağlandığı iddia edildi.

Çağatay Ulusoy’la ilişkileri magazine sık sık konu olan güzel oyuncu Aslıhan Malbora’nın ekranlara hangi diziyle döneceği merak ediliyordu. Sevdam Karadeniz’le anlaştığı iddiası da kısa sürede gündemin üst başlıkları arasında yer aldı. 

Sevdam Karadeniz, yalnızca bir aşk hikayesi anlatmayacak. Dizide Alazlılar ve Yeniceliler ailelerinin yaşamları da ekrana taşınacak. Aile bağları, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve güçlü duygusal hikayeler senaryonun önemli parçaları arasında yer alacak. Karadeniz kültürünün de ön planda olacağı yapımın bölge atmosferini güçlü şekilde yansıtması hedefleniyor.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
