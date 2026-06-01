Kanal D Dizisi Daha 17 İlk Bölümüyle Dikkat Çekti: Reyting Sonuçları Seyirciyi Umutlandırdı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
01.06.2026 - 15:09
Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte televizyon izleyicisinin gözü yeni dizilere çevrildi. Son yıllarda yaz döneminde ekrana gelen yapımların sayısının azalması nedeniyle bu sezon başlayacak projeler daha yakından takip ediliyor. Özellikle gençlik temalı dizilerin nasıl bir ilgi göreceği merak edilirken Kanal D’nin yeni dizisi “Daha 17” ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Yayın öncesinde tanıtımlarıyla dikkat çeken yapım, ilk bölümüyle sosyal medyada da konuşulan başlıklar arasında yer aldı. Dizinin ekrana gelişinin ardından gözler reyting sonuçlarına çevrildi. İlk bölüm performansı hem sektör tarafından hem de izleyiciler tarafından yakından takip edildi. Gelen ilk veriler ise dizi adına olumlu bir başlangıca işaret etti.

31 Mayıs akşamı yayın hayatına başlayan “Daha 17”, ilk bölümüyle reyting listelerinde üst sıralarda kendine yer buldu.

Dizi, Total kategorisinde 3.19 reyting ve yüzde 11.01 izlenme payına ulaştı. Bu sonuçla günü üçüncü sırada tamamladı. AB grubunda ise 2.17 reyting ve yüzde 9.20 izlenme payı elde etti. ABC1 kategorisinde de 3.02 reyting ve yüzde 10.68 izlenme payıyla ikinci sırada yer aldı. Özellikle ilk bölüm için elde edilen bu sonuçlar dikkat çekti.

Yaz sezonunda ekrana gelen yeni diziler için ilk haftalar büyük önem taşıyor. Seyircinin hikâyeye ne kadar ilgi gösterdiği ve karakterlerle bağ kurup kurmadığı bu dönemde daha net ortaya çıkıyor. “Daha 17” için gelen ilk sonuçlar da yapım ekibini memnun eden gelişmeler arasında gösterildi. Dizinin ilk bölümünün ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda paylaşım yapıldı. İzleyiciler özellikle genç oyuncu kadrosu ve hikâyenin ilerleyişi hakkında yorumlarda bulundu.

Birçok izleyici dizinin ilerleyen bölümlerde daha yüksek reytinglere ulaşabileceğini ifade etti.

İlk bölümün merak uyandıran bir başlangıç yaptığı yönünde görüşler paylaşıldı. Bazı kullanıcılar ise uzun zamandır ekranda gençlik dizisi eksikliği yaşandığını ve bu nedenle projeyi takip edeceklerini belirtti. Dizinin ilk bölümünün ardından oluşan bu ilgi, yeni bölümler için beklentiyi de artırdı.

31 Mayıs akşamı reyting sıralamasında ilk iki basamakta “Teşkilat” ve “Survivor” yer aldı. “Daha 17” ise güçlü rakiplerine rağmen Total ve AB kategorilerinde üçüncü sıraya yerleşmeyi başardı. ABC1 grubunda ise ikinci sıraya yükselerek dikkat çeken bir sonuç elde etti. Bu tablo, dizinin ilk haftadan itibaren belirli bir izleyici kitlesine ulaşabildiğini gösterdi.

Kanal D’nin yeni projesi için asıl sınav önümüzdeki haftalarda verilecek. İlk bölümde oluşan merakın devam edip etmeyeceği yeni reyting sonuçlarıyla netleşecek. Ancak elde edilen ilk veriler, dizinin sezona kötü başlamadığını ortaya koydu. Sosyal medyada yapılan yorumlar da bu görüşü destekledi.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
