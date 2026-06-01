Rekor Kırarak 357 Milyon Ton Ürettiler Ama Sokakta Kaldı: Kimse Ne Yapacağını Bilmiyor

Resmi kayıtlara göre Brezilya’daki depolama kapasitesi açığı 124 milyon tonu aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu açığın, komşu ülke Arjantin’in toplam yıllık tarımsal üretimine denk geldiği belirtiliyor. Depo yetersizliği sebebiyle üreticiler, ürünlerini hasat döneminde hızla elden çıkarma veya açık alanda muhafaza etme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. 2010 yılından bu yana depolama kapasitesi yıllık ortalama %2,99 artışla 140,55 milyon tondan 225,26 milyon tona yükselmiş görünse de aynı dönemde tahıl üretiminin iki kattan fazla artması, üretim ile altyapı arasındaki makasın açılmasına yol açıyor. Conab verileri, mevcut açığın büyümesini durdurmak için yeni depo ve silo inşaat hızının en az iki katına çıkmasını gerektiriyor.