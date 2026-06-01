Rekor Kırarak 357 Milyon Ton Ürettiler Ama Sokakta Kaldı: Kimse Ne Yapacağını Bilmiyor

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 15:07
Brezilya, 2025/2026 hasat döneminde tahmini 357 milyon tonluk üretimle tarihinin en yüksek tahıl rekoruna ilerlerken, ülkenin mevcut depolama altyapısı bu hıza ayak uyduramıyor. Ulusal Tedarik Şirketi (Conab) tarafından derlenen resmi verilere göre, ülkenin mevcut depolama kapasitesi 225,26 milyon ton seviyesinde kalıyor. Bu kapasite, toplam mahsulün yalnızca %59’unu karşılayabilirken, geriye kalan yaklaşık %41'lik hacim için güvenli bir alan bulunmuyor.

Altyapı açığı komşu ülkenin toplam üretimine denk düşüyor

Resmi kayıtlara göre Brezilya’daki depolama kapasitesi açığı 124 milyon tonu aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Söz konusu açığın, komşu ülke Arjantin’in toplam yıllık tarımsal üretimine denk geldiği belirtiliyor. Depo yetersizliği sebebiyle üreticiler, ürünlerini hasat döneminde hızla elden çıkarma veya açık alanda muhafaza etme zorunluluğuyla karşı karşıya kalıyor. 2010 yılından bu yana depolama kapasitesi yıllık ortalama %2,99 artışla 140,55 milyon tondan 225,26 milyon tona yükselmiş görünse de aynı dönemde tahıl üretiminin iki kattan fazla artması, üretim ile altyapı arasındaki makasın açılmasına yol açıyor. Conab verileri, mevcut açığın büyümesini durdurmak için yeni depo ve silo inşaat hızının en az iki katına çıkmasını gerektiriyor.

Bölgesel dengesizlikler üretim merkezlerindeki baskıyı artırıyor

Ülke genelindeki 12.116 depolama ünitesinin dağılımında bölgesel eşitsizlikler dikkat çekiyor. Merkez-Batı bölgesi 3.158 birim ile 92,63 milyon ton kapasiteye ulaşarak lider konumda yer alırken, Güney bölgesi 5.526 birim ile en fazla ünite sayısına ev sahipliği yapıyor. Eyalet bazında 57,9 milyon ton kapasiteyle Mato Grosso ilk sırada yer alırken, onu 35,9 milyon tonla Paraná ve 33,4 milyon tonla Rio Grande do Sul takip ediyor. MATOPIBA gibi yeni genişleyen tarım bölgelerinde ise altyapı yetersizliği etkisini sürdürüyor.

Üreticiler kendi çözümlerini üreterek çiftlik içi silolara yöneliyor

Ülkedeki toplam kapasitenin 202,41 milyon tonunu dökme yük sistemleri, yani silolar, 22,84 milyon tonunu ise geleneksel depolar oluşturuyor. Bu süreçte çiftlik içi depolama alanları, yıllık %3,65 büyüme oranı ile ulusal ortalamanın üzerinde bir hız yakalıyor. 2010 yılında 20,98 milyon ton olan çiftlik içi depolama hacmi 2026 yılında 37,25 milyon tona ulaşırken, çiftliklerin toplam kapasitedeki payı %16,54 olarak kayıtlara geçiyor.

Lojistik ve finansal kayıplar tarım sektörünü tehdit ediyor

Depolama imkanının bulunmaması, zincirleme ekonomik ve fiziksel kayıpları beraberinde getiriyor. Ürünü depolayamayan üreticilerin hasat döneminde yoğun arz oluşturması piyasa fiyatlarını aşağı çekerken, uygun koşullarda saklanamayan tahıllarda nem, haşere ve kontaminasyon sebebiyle kalite kaybı yaşanıyor. Nakliye işlemlerinin hasat aylarına yığılması ise karayolları, demiryolları ve limanlarda aşırı yoğunluğa yol açarak navlun maliyetlerini yükseltiyor. Federal hükümet, kırsal mülklerde depo yapımını teşvik etmek amacıyla sübvansiyonlu kredi hatları sağlamayı sürdürürken, Conab ideal bir tarım ekosistemi için statik depolama kapasitesinin toplam üretimin en az %120'sine tekabül etmesi gerektiğini bildiriyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
right-dark
