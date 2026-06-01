6,2 Milyon Dolarlık Muz Sergilendiği Müzeden Çalındı: Geçen Sene de Yenmişti

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 10:49
Fransa’nın doğusundaki Pompidou-Metz Müzesi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’a ait olan ve milyonlarca dolar değer biçilen ünlü eserin bir parçasının çalındığını duyurdu. Duvara bantlanmış bir muzdan oluşan ve 'Comedian' adını taşıyan eserin merkezindeki meyvenin kaybolduğu, cumartesi günü gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Paris’teki ünlü Centre Pompidou’nun bir şubesi olarak faaliyet gösteren müze yönetimi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla savcılığa resmi başvuruda bulundu. Müze yetkilileri, sergide aksama yaşanmaması adına çalınan muzun yerine vakit kaybetmeden yenisini yerleştirdi.

https://www.france24.com/en/live-news...
Eserin geçmişinde benzer nitelikte zarar görme ve tüketilme olayları bulunuyor

Söz konusu olay, çabuk bozulan yapısı nedeniyle her üç günde bir yenilenen eserin karşılaştığı ilk müdahale olarak kayıtlara geçmedi. Geçen yılın temmuz ayında bir ziyaretçi müzede sergilenen muzu tüketmiş, güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle eser eski haline getirilmişti. Sanatçı Cattelan o dönem yaptığı açıklamada duruma ironik bir yaklaşım sergileyerek ziyaretçinin bantları da yemesi gerektiği yönünde espri paylaştı. Müze yönetimi o süreçte yasal bir işlem başlatmamış olsa da bu son olayda failin belirsizliği ve sanat eserine saygı ilkesi gereği konuyu yargıya taşıma kararı aldı.

Eserin küresel ölçekteki serüveninde de benzer tüketim eylemleri gözlendi. Sanatın değerini sorgulayan 'Comedian', 2019 yılında Miami Beach’teki Art Basel fuarında 120 bin dolara alıcı bularak tartışma yarattı. Aynı yıl performans sanatçısı David Datuna, eseri aç olduğunu belirterek tüketti. Süreç içinde değeri katlanan eserin bir başka versiyonunu 2024 yılında 6,2 milyon dolara satın alan kripto para girişimcisi Justin Sun da benzer şekilde meyveyi kameralar karşısında yedi.

Sanatçının diğer kıymetli eserleri de geçmişte büyük soygunların hedefi haline geldi

Cattelan, bu popüler yapıtının yanı sıra sıra dışı diğer tasarımlarıyla da güvenlik ihlallerinin merkezinde yer alıyor. Sanatçının ABD Başkanı Donald Trump’a ilk başkanlık döneminde teklif edilen ve 18 ayar altından üretilen 'America' isimli işlevsel tuvalet eseri, 2020 yılında İngiltere’de sergilendiği esnada çalındı. Yürütülen soruşturma kapsamında iki kişi suçlu bulunsa da parçalanarak eritildiği tahmin edilen altın klozetin parçalarına hiçbir şekilde ulaşılamadı. Müzede yaşanan son hırsızlık vakası, sanat dünyasındaki güvenlik zafiyetlerini ve modern sanat nesnelerinin korunması konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
