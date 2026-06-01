6,2 Milyon Dolarlık Muz Sergilendiği Müzeden Çalındı: Geçen Sene de Yenmişti

Söz konusu olay, çabuk bozulan yapısı nedeniyle her üç günde bir yenilenen eserin karşılaştığı ilk müdahale olarak kayıtlara geçmedi. Geçen yılın temmuz ayında bir ziyaretçi müzede sergilenen muzu tüketmiş, güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle eser eski haline getirilmişti. Sanatçı Cattelan o dönem yaptığı açıklamada duruma ironik bir yaklaşım sergileyerek ziyaretçinin bantları da yemesi gerektiği yönünde espri paylaştı. Müze yönetimi o süreçte yasal bir işlem başlatmamış olsa da bu son olayda failin belirsizliği ve sanat eserine saygı ilkesi gereği konuyu yargıya taşıma kararı aldı.

Eserin küresel ölçekteki serüveninde de benzer tüketim eylemleri gözlendi. Sanatın değerini sorgulayan 'Comedian', 2019 yılında Miami Beach’teki Art Basel fuarında 120 bin dolara alıcı bularak tartışma yarattı. Aynı yıl performans sanatçısı David Datuna, eseri aç olduğunu belirterek tüketti. Süreç içinde değeri katlanan eserin bir başka versiyonunu 2024 yılında 6,2 milyon dolara satın alan kripto para girişimcisi Justin Sun da benzer şekilde meyveyi kameralar karşısında yedi.