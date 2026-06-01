6,2 Milyon Dolarlık Muz Sergilendiği Müzeden Çalındı: Geçen Sene de Yenmişti
Fransa’nın doğusundaki Pompidou-Metz Müzesi, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’a ait olan ve milyonlarca dolar değer biçilen ünlü eserin bir parçasının çalındığını duyurdu. Duvara bantlanmış bir muzdan oluşan ve 'Comedian' adını taşıyan eserin merkezindeki meyvenin kaybolduğu, cumartesi günü gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında bir güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Paris’teki ünlü Centre Pompidou’nun bir şubesi olarak faaliyet gösteren müze yönetimi, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler hakkında hırsızlık suçlamasıyla savcılığa resmi başvuruda bulundu. Müze yetkilileri, sergide aksama yaşanmaması adına çalınan muzun yerine vakit kaybetmeden yenisini yerleştirdi.
