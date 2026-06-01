Tüm Yollara Pancar Suyu ve Pekmez Dökmeye Başladılar

Uygulamanın detayları, bölgelerin iklim şartlarına ve yerel üretim çeşitliliğine göre farklılık gösteriyor. New Jersey ve North Dakota eyaletlerinde pancar suyu bazlı karışımlar tercih edilirken, New Hampshire ve Maine’de pekmez içerikli çözümler ön plana çıkıyor. Büyük bir sütçülük endüstrisine sahip olan Wisconsin eyaleti ise peynir üretiminden artan salamura sıvılarını buzla mücadelede değerlendiriyor.

Yetkililer, bu projelerle tuzu tamamen ortadan kaldırmayı değil, kullanım miktarını düşürerek köprü ve viyadüklerdeki bakım maliyetlerini uzun vadede azaltmayı amaçlıyor. Organik maddelerin çevre üzerindeki uzun vadeli etkilerine yönelik araştırmalar devam etmekle birlikte, söz konusu yöntemler geleceğin kış bakım stratejileri arasında güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.