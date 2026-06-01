Tüm Yollara Pancar Suyu ve Pekmez Dökmeye Başladılar

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 09:26
ABD’nin yoğun kış şartlarıyla mücadele eden soğuk iklimli eyaletlerinde, buzlanan yollarda alışılmışın dışında kimyasal yöntemler uygulanmaya başlandı. Yerel yönetimler, geleneksel kaya tuzunu pancar suyu, pekmez ve peynir altı suyu gibi tarımsal yan ürünlerle harmanlayarak yeni bir kış mücadele stratejisi geliştirdi. Bu yöntemle hem buz çözme performansının artırılması hem de karayolu altyapısında meydana gelen aşınmaların önüne geçilmesi hedefleniyor.

Geleneksel yol tuzu çevreye ve altyapıya ciddi zararlar veriyor

Uzun yıllardır kış bakım çalışmalarının temelini oluşturan geleneksel yol tuzu, içerdiği yüksek klorür oranı nedeniyle yapısal sorunlara yol açıyor. Zamanla köprü, viyadük ve araçlarda korozyona neden olan bu kimyasal yapı, eriyen karlarla birlikte su kaynaklarına karışarak nehir ve göllerdeki ekolojik dengeyi de tehlikeye atıyor. Oluşan bu çevresel ve maddi zararlar, belediyeleri daha sürdürülebilir alternatif arayışlarına yöneltiyor.

Organik atıklar tuzun asfalta tutunma gücünü artırıyor

Uzmanlar, şeker pancarı işleme sürecinden kalan sular ile pekmez gibi yoğun maddelerin tuzun asfalt yüzeyine yapışmasını kolaylaştırdığını belirtiyor. Bu sayede tuz, rüzgar, yağış veya yoğun araç trafiği sebebiyle yoldan uzaklaşmıyor ve çok daha düşük sıcaklıklarda dahi işlevini sürdürüyor. Bazı bölgelerde karışıma biyodizel üretiminden elde edilen gliserol maddesi de dahil ediliyor. Yapılan araştırmalar, organik katkıların buz eritme kapasitesini yükseltirken, toplam tuz kullanımını yüzde 30'a varan oranda azalttığını ortaya koyuyor.

Her eyalet kendi tarımsal kaynaklarına uygun formüller üretiyor

Uygulamanın detayları, bölgelerin iklim şartlarına ve yerel üretim çeşitliliğine göre farklılık gösteriyor. New Jersey ve North Dakota eyaletlerinde pancar suyu bazlı karışımlar tercih edilirken, New Hampshire ve Maine’de pekmez içerikli çözümler ön plana çıkıyor. Büyük bir sütçülük endüstrisine sahip olan Wisconsin eyaleti ise peynir üretiminden artan salamura sıvılarını buzla mücadelede değerlendiriyor.

Yetkililer, bu projelerle tuzu tamamen ortadan kaldırmayı değil, kullanım miktarını düşürerek köprü ve viyadüklerdeki bakım maliyetlerini uzun vadede azaltmayı amaçlıyor. Organik maddelerin çevre üzerindeki uzun vadeli etkilerine yönelik araştırmalar devam etmekle birlikte, söz konusu yöntemler geleceğin kış bakım stratejileri arasında güçlü bir alternatif olarak değerlendiriliyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
